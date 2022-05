Peripeții cu final fericit la turneul de tenis de la Roma: „Fetița mea de 1 an m-a trezit la 2:00 noaptea”

Aventura jucătorului finlandez de tenis Harri Heliovaara și a celui britanic Lloyd Glaspool a început miercuri dimineață, la ora 2:00. Cu 12 ore înainte de primul lor meci pe tabloul de dublu fiecare era în țara lui natală. Acceptați printr-un noroc pe tabloul principal, ei au ajuns în sferturi.

Harri Heliovaara a fost trezit la ora 2:00 noaptea de fetița lui de 1 an

Marți, fetița lui Heliovaara a împlinit 1 an, după o mică petrecere, jucătorul și-a închis telefonul mobil și s-a dus să doarmă. „Fetiţa mea a împlinit un an duminică şi mi-a oferit un superb cadou, de ziua ei. M-a trezit la 2 noaptea, plângând.

M-am trezit, am liniştit-o, apoi mi-am verificat mobilul. Aveam 20 de apeluri de la Lloyd. Mi-am dat seama imediat că ceva s-a întâmplat şi l-am contactat”, spune Heliovaara pentru atptour.com.

Continuarea poveștii o face Glaspool. Marți seara, pe la ora 22:30, aflase că perechea rusă alcătuită din Karen Khachanov și Andrey Rublev s-a retras. „Nu am putut da de Harrri, dar din fericire fetiţa lui l-a trezit în mijlocul nopţii.

M-a sunat şi am decis amândoi să facem tot posibilul să ajungem la Roma, deși eu eram la Londra, iar el la Helsinki. Am găsit un zbor la 6:00, dar am ratat alarma şi m-am trezit târziu.

Mi-am pus în bagaj doar două rachete, o pereche de pantofi de sport şi câteva tricouri, apoi m-am dus la aeroport”, explică Lloyd.

Harri Heliovaara și Lloyd Glaspool fac prima dată pereche la un turneu ATP Masters 1000

Dar peripețiile nu se încheiaseră. „Nu aveam bagaje multe, așa că nici nu am mai mers la hotel. Ne-am dus direct la complexul de la Foro Italico.

Eram convinși că ne vom întoarce acasă în aceeași seară. N-ema dus să ne antrenăm, dar nu ştiam nimic acolo, habar nu aveam unde e sala de forţă sau unde terenurile de antrenament. A fost ceva nebunesc”, a continua jucătorul britanic.

Heliovaara și Glaspool i-au avut adversari în primul tur pe principalii favoriți, Rajeev Ram (Statele Unite) și Joe Salisbury (Marea Britanie). „Ca să fiu sincer, pentru mine a fost destul de reconfortant să joc împotriva lor.

Unul dintre ei este britanic și mă pregătesc destul de mult alături de el, așa că presiunea nu mai era atât se mare”, a mai spus Glaspool.

„Aș spune că ne-am simțit grozav pe teren. Nu știu cum s-a întâmplat, dar am jucat fără pic de presiune. Ai rar astfel de momente. Te poți mișca mai lejer, poți lovi mingea diferit, iar dacă nu funcționează are o foarte mare importanță.

Ne-am descurcat foarte bine pe teren”, a completat finlandezul. El și britanicul s-au impus cu 7-6 (5), 6-3.

Peripețiile au continuat pentru Harri Heliovaara și Lloyd Glaspool și a doua zi

Cei doi jucători i-au întâlnit în optimi pe australianul Thanassi Kokkinakis și americanul Frances Tiafoe.

„Pentru mine a fost uimitor să pot juca atât de liber… Eram încă atât de obosit din noaptea precedentă, când dormisem doar o oră. În ziua meciului din optimi am ratat, iar alarma, și m-am trezit la ora 10:00, când mașina care trebuia să ne ducă la teren era în fața hotelului.

În mod normal aș fi intrat în panică, dar mi-am spus: ‘Așa va fi toată săptămâna. Du-te pe teren și o să vezi că va fi bine’.

Iar asta a luat multă presiune de pe mine. Nu trebuie să jucăm perfect” a spus Glasspool. El și Heliovaara s-au impus cu 6-3, 3-6, 10-8, iar în sferturi îi întâlnesc pe americanul John Isner și argentinianul Diego Schwartzman. Primul are o înălțime de 2,08 m, iar al doilea este unul dintre cei mai scunzi jucători din circuitul ATP, 1,70 m.