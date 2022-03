Petra Martic a prefațat meciul cu Simona Halep: ,,Obișnuiam doar să reacționez la jocul adversarei, nu să-mi impun stilul sau ritmul”

Simona Halep se va întâlni cu Petra Martic în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells.

Simona Halep și Petra Martic s-au mai înfruntat de trei ori în circuitul WTA, iar Simona conduce întâlnirile directe, cu 2-1.

Ultimul meci a fost jucat tot în sferturi la Indian Wells, la ediția din 2018. Simona s-a impus greu, în trei seturi.

,,A fost un meci dificil. Îmi doream foarte mult să ajung din nou în sferturile de finală la Indian Wells și acest gând mi-a rămas în minte, m-a afectat puțin. Anul trecut, am simțit că n-am mai performat la cel mai înalt nivel, n-am fost competitivă. Am pierdut meciuri strânse, iar acum simt că pot să câștig, chiar dacă nu joc atât de bine.

Au trecut ceva ani de când n-am mai ajuns în această fază a unui turneu important. Am simțit emoții foarte mari astăzi, pentru că am fost învinsă de multe ori în faza optimilor de finală. Am încercat să-mi îmbunătățesc jocul în ultimele luni, să adaug ceva și cred că a funcționat. Înainte, obișnuiam doar să reacționez la jocul adversarei, nu să-mi impun stilul sau ritmul.

Mă simt puțin lipsită de reacție acum, să fiu sinceră. A trecut ceva timp de când n-am mai jucat la un nivel înalt. Din punct de vedere emoțional, sunt epuizată în acest moment, sunt stoarsă de energie. Încerc să mă recuperez și să mă pregătesc pentru sferturile de finală. Și meciul din turul doi a fost dificil din punct de vedere emoțional pentru mine, de atunci au mers lucrurile foarte bine”, a spus Petra Martic la conferința de presă.