Petre Marin s-a săturat! Reacție vehementă la adresa lui Florin Talpan: „Steaua este echipa din Liga 1!”

Războiul dintre CSA Steaua și FCSB a împărțit lumea fotbalului românesc în doubă tabere atunci când vine vorba de cine este adevărata „Steaua”.

Se pare că Petre Marin, fostul fotbalist român, consideră că FCSB este unica „Steaua”. Iată ce a avut de spus legat de acest subiect.

„Steaua este echipa din Liga 1!”

„M-am săturat de acest subiect. Am mai spus-o, mie nu poate să îmi ia nimeni ce am trăit, ce am simțit pe acesl teren, milioanele de suporteri care ne-au susținut și ce am realizat pentru fotbalul românesc și pentru Steaua. La mine pe contract scria Fotbal Club Steaua București. Mie îmi pare rău pentru suporteri, Steaua avea cei mai mulți, la un moment dat parcă erau 7-8 milioane. Acum s-au divizat, unii au rămas cu CSA Steaua, alții au mers cu FCSB. Asta este durerea, au ajuns oameni să se certe pentru aceste lucruri. Părerea mea este că, din punct de vedere sportiv, Steaua este echipa din Liga 1. Eu nu știu ca Steaua să fi retrogradat, să se fi desființat, eu știu că a continuat. În rest nu am ce să comentez din punctul de vedere al verdictelor.

Mă repet, ce am trăit eu ca jucător pentru Steaua nu poate să îmi ia nimeni. Chiar dacă unii spun că nu era Steaua adevărată, pentru mine este o singură Stea”, a afirmat Petre Marin, pentru cei de la PlaySport.