Petrila, după ce a adus primul punct CFR-ului: „Mi-am spus când am intrat că trebuie să fac ceva”

CFR Cluj a obținut doar o remiză, scor 1-1, în partida de pe teren propriu în fața danezilor de la Randers, în etapa a doua a grupelor din Conference League.

Unicul gol al clujenilor în partida din Gruia a fost marcat de Claudiu Petrila. Totodată, reușita semnată de tânărul jucător este și prima a campioanei României în nou-înființata competiție europeană.

La finalul meciului, Petrila, cel care a intrat în locul lui Costache, s-a declarat mulțumit de golul înscris, dar este dezamăgit că echipa sa nu a obținut toate cele trei puncte și consideră că CFR Cluj merita o lovitură de la 11 metri.

”Sunt fericit că am înscris, dar nu pot să mă bucur la maximum, am făcut doar egal și ne trebuia victoria. Nu prea ne ajută rezultatul, dar mai avem patru meciuri și trebuie să le câștigăm. Mi-am spus când am intrat că trebuie să fac ceva pentru a schimba scorul și am reușit.

Nu cred că ne-au impresionat cu nimic, știam că sunt agresivi și masivi, dar atâta tot. Am lucrat fazele fixe și știam că sunt buni, din păcate, ne-au dat gol așa, dar trebuie să corectăm asta pe viitor.

Nouă ni s-a părut că a fost penalty, o să ne uităm la televizor și o să revedem faza. Cred că meritam mai mult, am dominat jocul, mai ales în a doua repriză, dar este bun și un punct”, a declarat Petrila, conform Pro X.