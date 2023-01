Pleacă Andrei Ivan de la CSU Craiova!? Anunțul lui Mihai Rotaru: „Dacă vom ajunge la concluzia că putem discuta, o s-o facem!”

Mihai Rotaru, patronul celor de la CSU Craiova, a vorbit despre zvonurile potrivit cărora Andrei Ivan ar pleca de la echipă.

Mai exact, Rotaru a infirmat aceste informații, declarând că Ivan nu va pleca. Iată ce a spus patronul oltenilor.

„Nu, am citit și eu acea știre, nu este nimic adevărat!”

„Este fals, nu am avut nicio ofertă. Nu am avut nicio ofertă. Nu am auzit măcar de vreun interes. Vă referiți cu siguranță la o eventuală plecare a lui Andrei Ivan, în MLS. Nu, am citit și eu acea știre, nu este nimic adevărat. Eu nu am auzit nici măcar de un interes. Nu a existat! Nu avem în acest moment nicio negociere pentru niciunul dintre jucătorii noștri„, a declarat Mihai Rotaru, pentru Digi Sport.

„Noi nu avem de gând să vindem jucători. Noi niciodată nu am promovat un jucător spre vânzare. Întotdeauna, dacă ne-a întrebat cineva, ‘jucătorul ăla cât costă?’ răspunsul nostru a fost, întotdeauna, în sută la sută din cazuri, că noi nu căutăm să vindem jucători, așa că faceți o ofertă. Dacă vom ajunge la concluzia că putem discuta, o s-o facem, dar noi nu căutăm să vindem jucători.

Nu se știe ce mai aducem, dar cu siguranță doi jucători mai aducem. Minimum doi jucători„, a mai spus Rotaru, pentru sursa citată.