Pleacă Garita de la FC Argeș? Mesajul de adio postat de atacantul piteștenilor: „Îmi pare rău că nu am reușit să ținem clubul în Liga 1!”

FC Argeș a retrogradat în Liga 2. Atacantul Arnold Garita a impresionat în acest sezon la echipa piteșteană.

Evoluțiile sale au atras atenția echipelor din Liga 1. Recent, jucătorul a postat un mesaj de adio pentru fanii clubului din Trivale. Iată ce a transmis în mediul online.

„Îmi pare rău că nu am reușit să ținem clubul în Liga 1!”

„Dragi suporteri ai Argeșului, acest sezon a fost plin de emoții și, totodată, de dezamăgire. Îmi pare rău că nu am reușit să ținem clubul în Liga 1, am dat totul pe teren pentru club și pentru voi, uneori am realizat lucruri grozave, alteori am eșuat. Dar să știți că întotdeauna am dat 100% pentru echipă.

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și dragostea pe care mi le-ați acordat și mulțumesc clubului pentru că m-a recrutat și m-a făcut să descopăr acest campionat incredibil, dar, pentru restul carierei, va trebui să plec de la FC Argeș. Trebuie să dau o nouă direcție carierei mele. Sper să înțelegeți decizia mea. Nu vă voi uita niciodată. Mulțumesc pentru tot”, a scris Arnold Garita, pe contul său de Instagram.