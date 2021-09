Plecat de la CFR, Latovlevici este dorit de două cluburi din Liga 1! Dinamo l-a refuzat deja

Fundașul în vârstă de 35 de ani a plecat zilele trecute de la CFR Cluj, iar în momentul de față se află în căutarea unui angajament!

Iasmin Latovlevici s-a numărat printre jucătorii căzuți în dizgrația lui Dan Petrescu, astfel că plecarea sa a fost iminentă după revenirea „Bursucului” la echipă. Cu toate acestea însă, fotbalistul nu duce lipsă de oferte și poate continua în Liga 1, asta după ce a stârnit interesul a două formații.

Potrivit informațiilor Pro Sport, Latovlevici are oferte din partea celor de la Sepsi și FC Argeș, iar zilele următoare va da un răspuns concret cu privire la viitorul său. Deși are o vastă experiență în fotbalul de la cel mai înalt nivel, fostul apărător al FCSB-ului și al celor de la Galatasaray nu are loc la Dinamo, formație care a dezvăluit că este acoperită în flancul stâng al liniei defensive.

„Latovlevici este un jucător foarte bun, foarte valoros. În alte condiții ar fi fost interesant, dar avem postul acoperit. Acolo joacă Filip, îl avem pe Andrei Radu, mai este și Amzar, care și-a revenit după accidentare. E unul dintre posturile din echipă unde stăm cel mai bine, iar Dario Bonetti are soluții din care să aleagă. Latovlevici este într-o formă fizică foarte bună, l-am văzut și sunt convins că își va găsi o echipă în Liga 1 unde să continue să joace”, a declarat Iuliu Mureșan pentru ProSport.

Conform sursei menționate anterior, Latovlevici ia în calcul și o eventuală plecare în străinătate, acolo unde este dorit de alte două formații.