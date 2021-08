Porţi închise pentru Cornel Dinu în Ştefan cel Mare: ,,Am ajuns ca două specimene să conducă 16.000 de suporteri! Am terminat-o cu Dinamo”

Cornel Dinu, legendă a clubului Dinamo, spune că a devenit o persoană interzisă în Ştefan cel Mare, iar cei care se fac vinovaţi de acest aspect sunt cei din conducerea DDB.

Acesta i-a nominalizat pe Alexandru Anghel și Nicu Tararache. Cei doi îl fac pe Cornel Dinu să nu mai meargă deloc la meciurile echipei la care a scris istorie.

,,Procurorul” spune că a fost chemat la meciul lui Dinamo cu Farul, însă nu va onora invitaţia primită, deoarece consideră că a ,,terminat-o” cu formaţia ,,roş-albă”.

,,DDB e o entitate foarte mare, condusă de doi tip, Tararache și Anghel. Dacă am ajuns ca două specimene de genul acesta să conducă 16.000 de suporteri…ca să nu mai spun că nici deconturile nu sunt clare…Mă invita cineva să merg la meciul lui Dinamo de la Constanța, să stau trei zile acolo. Am spus: Am terminat-o cu Dinamo! Sunt interzis!

Mi s-a explicat foarte clar că doi dintre cei care conduc au spus că nu am ce căuta acolo…Măcar să-mi dea un telefon, să-mi ceară o părere, că altfel nu mă amestec…E degradant și jignitor pentru o carieră, o viață la Dinamo.

Cine? Cei care au acaparat acest curent DDB, pe care l-au împrumutat de fapt nu l-au creat. Sunt principalii acționari în societatea comercială Peluza Cătălin Hîldan – societate care are trei acționari – și care sunt și ei înscriși la masa credală…Ei au împrumutat societatea!’‘, a declarat Cornel Dinu, pentru ProSport.