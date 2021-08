Povestea care face înconjurul lumii! O sportivă și-a vândut medalia cucerită la Tokyo. Unde s-au dus banii

O atletă poloneză a ajuns în cenrul atenției la mai puțin de o săptămână după ce Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au încheiat.

Maria Andrejczyk a luar argintul la aruncarea suliței cu o performanță de 64, 61 m, iar după ce s-a văzut cu medalia la gât s-a gândit imediat la un gest caritabil. Sportiva de 25 de ani a dorit să ajute un copil cu probleme cardiace, iar pentru a fec rost de bani a ales să vândă medalia prețioasă primită după concursul din capitala Japoniei. Maria a obținut în total 79.000 de euro, 44.000 după ce a renunțat la metalul prețios și alți 35.000 după ce mai mulți oameni s-au alături înițiativei sensibilizați de cauza umanitară. Potrivit spaniolilor de la Marca, suma strânsă va ajuta pentru operația unui tânăr pe nume Milosz.

„Medalia de argint poate salva vieții în loc să se umple de praf în dulap. De aceea am decis să o scot la licitație și să-l ajut pe acest copil bolnav. A fost un impuls, am simțit că medalia nu poate rămâne la mine, pentru că și eu îmi aduc aminte prin ce dureri am trecut.

Adevărata valoare a unei medalii rămâne în suflet, dar e doar un obiect, care poate avea o mare valoare pentru alții”, a explicat Andrejczyk.

Gestul medaliatei cu argint poate avea și o altă epxlicație. În urmă cu trei ani ea a primit un diagnostic crunt, însă a reușit să se recupereze rapid și a concurat la Jocurile Olimpice din Japonia. Se pare că totuși oficiliatățile poloneze, impresionate de inițiativa sa au decis să îi acorde o replică a medaliei pe care aruncătoarea a vândut-o.