Povestea mutării lui Cătălin Itu de la CFR la Dinamo! Iuliu Mureșan a dezvăluit tot

Dinamo a realizat o serie de achiziții în ultima perioadă, după ce interdicția la transferuri a fost ridicată.

Unul dintre aceste achiziții s-a numit Cătălin Itu. Ajuns sub formă de împrumut de la liderul CFR Cluj, mijlocașul de 21 de ani este deja titular în echipa lui Dario Bonetti în derby-ul cu FCSB, de pe Arena Națională, iar Iuliu Mureșan a explicat cum s-a ales cu acest jucător.

Itu face parte din al doilea val de transferuri de la Dinamo, alături de Mirko Ivanovski, Plamen Iliev și Cătălin Țîră. În primul val s-au numărat Gabriel Torje, Răzvan Popa, Constantin Nica și Cosmin Matei.

”Eu nu dau din casă, dar m-a sunat Neluțu Varga, patronul echipei, seara, pe la nouă, zece. ’Doctore, îl vrei pe Itu?’ ’Păi cum să nu îl vreau, și acum seara îl iau, vin după el la Cluj’. Foarte repede s-a făcut. El mi l-a oferit, ăsta e adevărul. E un jucător foarte bun, orice echipă l-ar vrea. Are execuție, are fizic deosebit, are gol ca mijlocaș, e rapid. Are multe calități. Noi plătim o parte din salariu și CFR cealaltă parte. Dinamo nu își permite.

Toate transferurile au fost fără sumă de transfer, fără bani la impresar, fără bani la semnătură. Astea sunt condițiile la Dinamo. Chiar m-am mirat că ne-au ieșit opt transferuri în patru zile. E greu”, a declarat Iuliu Mureșan, pentru Digi Sport.