Povestea surorilor Williams premiată cu Oscar! Will Smith a primit premiul pentru cel mai bun actor

Will Smith a fost recompensat duminică seară, la Los Angeles, cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal la cea de-a 94-a gală de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americană, graţie interpretării sale din lungmetrajul „King Richard”, relatează contul de Twitter al evenimentului.

Favorit în ochii specialiștilor, Will Smith a primit trofeul pentru Cel mai bun actor, pentru rolul din King Richard, în care joacă rolul tatălui şi antrenorului surorilor Venus şi Serena Williams.

Actorul a izbucnit în lacrimi, după ce și-a auzit numele.

,,În acest moment al vieții mele sunt copleșit, ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac și să fiu pe lumea asta… Sunt chemat să-i iubesc pe oameni și să-i ocrotesc și să fiu important pentru ai mei. Vreau să mulțumesc întregii familii Williams pentru că mi-ati daruit iubirea voastră”, a spus Will Smith.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Javier Bardem („Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch („The Power of the Dog”), Andrew Garfield („Tick, Tick… Boom!”), Will Smith („King Richard”), Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth”).

Will Smith, în vârstă de 53 de ani, îl interpretează în filmul „King Richard” pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul celebrelor jucătoare de tenis Venus şi Serena Williams.

Surorile Williams au și ele prezente la eveniment, unde au fost prezentatoare.