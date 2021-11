Precizările antrenorului Florin Neață, în urma scandalului de la Steaua: „Altfel stau lucrurile”

Antrenorul Florin Neață de la grupele U15 și U16 de la CSA Steaua a fost în centrul unui scandal, în urma unor clipuri video din autocarul echipei de fotbal U15 a celor de la CSA Steaua.

Pe imaginile filmate se vede cum copiii şi părinţii se află împreună în autocar şi petrec cu alcool pe ritmuri de manele. Unul dintre părinţi chiar i-a înmânat unui copil o sticlă de whisky.

Antrenorul Florin Neață a vorbit despre aceste evenimente.

„La prima vedere se vede că totul s-a întâmplat într-un autocar. Dar dacă privim substratul altfel stau lucrurile. Nu știu dacă sunteți la curent, dar acel autocar a fost plătit de părinți. S-a decis să mergem la acel turneu pe cont propriu. A existat un tabel în care dânșii și-au dat acordul și s-a ajuns la decizia finală, iar costurile să fie suportate de părinți.

S-a închiriat un autocar în regim propriu, care a fost achitat de părinți. Părinții au vrut să participe și ei la acest turneu. Am ajuns într-un final la un consens. Aveam de plătut 5000 de euro să zic, nu mai știu cât a fost. Una e să achiți acea sumă din 20 de persoane și alta e să se meargă mai multe persoane.

Astfel s-a decis să meargă și părinții, ei au stat în spate și copiii în față. Am plecat la turneu fără niciun fel de problemă. Ce ați văzut pe imagini s-a întâmplat după ce am trecut vama la turci. Ne-am oprit la un duty free, am mâncat, am stat cam o oră. În momentul în care noi am luat masa cu copiii am înțeles că s-a consumat alcool de către părinți.

Ne-am pus din nou în mișcare, iar părintele care a făcut filmarea mi-a spus acum că a vrut să facă o glumă nevinovată între părinți. Filmulețul acela a ajuns la Hicham Alkhatib, tatăl lui Idris. Acesta chiar s-a amuzat și a avut o afirmație că „lângă o sticluță merge și o gagicuță”. Și scria că „dacă vede Alina să vezi ce-mi face”, Alina fiind soția dânsului. La momentul respectiv a gustat gluma”, a declarat antrenorul Florin Neață pentru ProSport.

Probabil s-a consumat jos, iar unul dintre părinți mai avea 2-3 guri de whiski într-un pahar și a urcat în autocar. Dar nu s-a consumat de niciun copil alcool. A dat foarte urât acel pahar. Cred că o sticlă s-a consumat în duty free, dacă au fost mai multe e problema dânșilor, nu le pot spune eu ce să facă. Ei știu clar regulile din autocar și ceea ce eu le cer”, a mai spus Florin Neață, potrivit sursei citate.

Florin Neață, sursa foto: Facebook