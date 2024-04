Premier League: Manchester City a câştigat la Nottingham, scor 2-0

Echipa engleză Manchester City a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Nottingham Forest, în etapa a 35-a din Premier League.

Manchester City a înscris prima la Nottingham, pe The City Ground, prin Josko Gvardiol, în minutul 32. Erling Haaland a intrat în joc în minutul 62 şi a stabilit scorul final în minutul 71. Echipa lui Guardiola s-a impus cu 2-0 şi are 79 de puncte, fiind clasată pe locul secund, cu un punct mai puţin decât liderul Arsenal, dar şi un meci mai puţin. Nottingham Forest are 26 de puncte şi este pe locul 17.

Dacă nu ar fi existat penalizarea de cinci puncte, „pădurarii” ar fi fost mai liniştiţi, dar, în condiţiile actuale, formaţia lui Nuno Espirito Santo luptă să scape de retrogradare.