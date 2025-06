Premier sportska kladionica online Crna Gora sajt klađenje 2025

Već na samoj početnoj strani možete pronaći preporučene utakmice koje će početi vrlo uskoro, kao i kvote za njih. U gornjem desnom uglu imate ikonicu čijim klikom vam se otvara nova stranica gde možete da se ulogujete na vaš profil ukoliko ste već korisnik, odnosno ukoliko imate nalog. Jednostavnim unošenjem vaše email adrese i passworda ulogovaćete se na vaš profil. U slučaju da nalog još uvek nemate, nije toliko komplikovano napraviti isti. Za malo utrošenog vremena dobićete mnoge mogućnosti koje nećete imati običnim posećivanjem sajta.

Sve u svemu, u poslednje vreme stiču dosta dobar potencijal da se još bolje pozicioniraju na balkanskom tržištu, pa možda steknu uslove da se kasnije šire i dalje od Balkana. Međutim, ukoliko na početnoj strani skrolujete do kraja, možete na dnu stranice pronaći mejl na koji ih možete kontaktirati, odnosno Prosečno vreme odgovora na mejl je, kako oni kažu, oko 24 sata. Pored toga, tu je i mogućnost uživo klađenja, kao i raznih drugih virtuelnih igara, odnosno online kazina.

Oni imaju dozvolu za rad u svakoj zemlji u kojoj posluju i sa te strane pokazuju ozbiljnost.

Nema poreza na dobitak ali zato kladionice smanjenim kvotama dosta zakinu igrače na malo većim dobicima.

Ono što je zanimljivo jeste da je u metropoli crnogorskog turizma, kako kolokvijalno nazivamo Budvu, od prošle godine zatvoreno šest kladionica, a u Novom otvoreno šest.

Premier bet sportska kladionica svakako treba još da napreduje kako bi se uhvatila u koštac sa mnogo popularnijim brendovima poput mozzarta, balkanbet-a i raznih drugih.

Sportska kladionica Premier bet dolazi nam originalno iz Bosne i Hercegovine.

U prvom koraku potrebno je da unesete vaš email i password, u drugom koraku bićete pitani za datum rođenja i jmbg, kako bi administratori mogli da provere i uvere se u to da ste punoletni.

Bonusi i promocije nešto su čime najbolje svetske kladionice privlače korisnike. U Premier-u, ipak, bar trenutno ne postoji bonus dobrodošlice za nove korisnike. Iako je, nažalost, ovo vrlo učestalo kod regionalnih brendova, nedostatak bonusa predstavlja veliki problem kada je u pitanju konkurentnost na tržištu. Naprosto, regionalne kompanije, pa među njima i Premier kladionica smatraju da je dovoljno da imaju online ponudu i da će igrači požuriti da se registruju kod njih, što svakako nije u potpunosti tačno. Moramo da pomenemo i mogućnost članstva u Premier Klubu, putem kojeg članovi ostvaruju niz premier-bet.org pogodnosti koje nemaju redovni korisnici.

Možete ih pronaći tako što ćete jednostavno u vašem pretraživaču ukucati ime ove kladionice, ali i jednostavnim klikom na link koji vam ostavljamo upravo ovde.

Takođe, moguće je izvršiti uplatu i putem A bona i X bona za igrače iz Bosne i Hercegovine.

Kao i mnoge druge kladionice u regionu, Premier kladionice se ne mogu pohvaliti velikim izborom sredstava plaćanja.

Firma “Fun Fun doo”, koja drži “Premier” kladionice, broji njih 88, “Sporting group” (“SBBET”) 79, a “Luca’s Bet” doo, inače vlasnik kladionica “Šansa”, 46.

Kao i mnoge druge kladionice u regionu, Premier kladionice se ne mogu pohvaliti velikim izborom sredstava plaćanja. Novac kod kladionice možete uplatiti uplatom u filijalama ove kladionice u Crnoj Gori, a dostupni su vam i bankovni transfer kao i transfer Visa, Maestro, MasterCard platnim karticama. Premier bet sportska kladionica svakako treba još da napreduje kako bi se uhvatila u koštac sa mnogo popularnijim brendovima poput mozzarta, balkanbet-a i raznih drugih. Međutim lokalno su dosta popularni i imaju zadovoljavajući broj redovnih posetilaca. Ponuda im je odličan, sajt je dosta unapređen, ali bi trebalo poraditi na nastupu na društvenim mrežama i korisničkoj podršci.

Premier Android Aplikacija je veoma jednostavna za korišćenje i vrlo laka za shvatanje, kao i za rukovanje njome.

Aplikacija je prilično responsivna iako se par korisnika požalilo da su u par navrata imali poteškoća da pokrenu par igara. Ponuda koju ima Premier bet je vrlo korektna, te je ovo izdvaja u odnosu na konkurenciju u regionu. Pruža svojim korisnicima razne mogućnosti, a jedna od njih jeste i praćenje rezultata preko teleteksta kladionice, ali i praćenje utakmica uživo preko njihovih live stream-ova. Korisnička podrška se može dobiti samo na ovaj email , ili putem FB grupe. Odlično je što Premier kladionica ima aplikacije i za Android i za Iphone operativne sisteme. Mobilno klađenje je nešto što se posljednjih godina razvija velikom brzinom i kladionice se utrkuju da bolje razviju ovu tehnologiju kako bi ona što bolje funkcionirala.

Nakon ovoga vaš nalog će biti kreiran i moći ćete da vidite šta su naredni koraci.

Najširu ponudu ima, logično, fudbal, gde se možete kladiti na razne lige širom sveta, te tako možete pronaći utakmice engleske premier lige, ali i prvu ligu Palestine.

Naprosto, regionalne kompanije, pa među njima i Premier kladionica smatraju da je dovoljno da imaju online ponudu i da će igrači požuriti da se registruju kod njih, što svakako nije u potpunosti tačno.

Međutim, pored Bosne, ova kompanija posluje još i na teritoriji Srbije, ali i na teritoriji Crne Gore gde doživljava sve veću i veću popularnost.

Ova kladionica svakako ima kredibilitet i ako je odaberete nećete imati problema sa transferom novca.

Što se plaćanja tiče, opcija je još manje jer je moguće uplatiti novac samo na bankovni račun iu samoj poslovnici.

Što se plaćanja tiče, opcija je još manje jer je moguće uplatiti novac samo na bankovni račun iu samoj poslovnici. Tu je i Skrill za one korisnike koji uplaćuju novac preko Skrilla.Ne postoje alternativni, moderni načini podizanja novca, kao što su kriptovalute, a to je svakako mana ove kladionice. Ukoliko vas put nanese u Mojkovac, tiket u ovoj opštini možete uplatiti u 17 kladionica, a u Plavu u njih 15.

Ono što jeste veliki nedostatak jeste to što preko sajta Premier nije moguće uplaćivati novac nijednim popularnim elektronskim novčanikom kao što su na primer Skrill, PayPal ili NETELLER. Ovo predstavlja mali hendikep za ovu kladionicu, ali je definitivno nešto na čemu bi morali da porade u narednom periodu. Činjenica je da je ovo jedna od kladionica sa velikom tradicijom i rejtingom u regionu. Oni imaju dozvolu za rad u svakoj zemlji u kojoj posluju i sa te strane pokazuju ozbiljnost.

Ova kladionica svakako ima kredibilitet i ako je odaberete nećete imati problema sa transferom novca. Prosječne kvote su nešto što svakako upada u oči, ali imaju i odličnu ponudu za klađenje uživo i gledanje utakmica. Što se tiče ostalih funkcionalnosti sajta, sa leve strane na početnoj stranici imate izbor sportova.

Kladionica Premier je brend iz Bosne i Hercegovine, ali uspješno posluje u još nekoliko zemalja u regionu, poput Hrvatske, a Crna Gora je najvažnija za ovu recenziju jer ima važeću licencu. Do pre 7-8 godina ove kladionice su radile i u Srbiji, ali su iz nekog razloga prestale sa radom. Premier Android Aplikacija je veoma jednostavna za korišćenje i vrlo laka za shvatanje, kao i za rukovanje njome. Lijep dizajn, vrlo upadljiv kako bi se aplikacija koristila mnogo jednostavnije, a i umanjio trošak vremena prilikom online klađenja. Veoma lijep dizajn nije jedina stvar koja ide u prilog ovoj aplikaciji, već je to i korišćenje bez reklama i oglasa. Aplikacija, ali i web stranica, ne donose sa sobom oglase i reklame u pozadini ekrana i to vam olakšava korišćenje aplikacije i sistema.

Plavi frontalni dizajn sa kombinacijom bijele boje će vam omogućiti da bolje vidite sve što je prikazano na vašem ekranu i da lakše pronađete ono što želite. Upotrebu kolačića možete kontrolisati upotrebom ikonice , koja se nalazi u podnožju stranice. Prvo će se u njoj takmičiti odbojkašice, pa odbojkaši u okviru Lige nacija. Skandal u regionalnoj košarci – ABA i KLS nisu uspeli da usaglase termine i ostaje da se vidi kako će ovaj problem biti rešen. Itaiijanski tim i francuska ekipa imaju priliku da u međusobnom klinču pokažu ko ove sezone igra najbolji ili, barem, najisplativiji fudbal u Evropi. Fudbaleri Intera odigrali su 14 mečeva, pre nego što su došli u situaciju da izađu na crtu Pari Sen Žermenu.

Veliki nedostatak Premier kladionica je to što nemaju nikakav bonus dobrodošlice za nove igrače. To je nešto što smo primijetili kod velikog broja kladionica u regionu, posebno u BiH i Crnoj Gori. Premijer pokušava da svojim imenom i ugledom privuče nove igrače, ali će im za bolje rezultate biti potrebni neki bonusi. Što se promocije tiče, povremeno se organizuju takmičenja i neke nagrade za srećne dobitnike, ali to nije dovoljno za igrače koji u ovim vremenima očekuju mnogo poklona od kladionica.

Ipak, postoji puno specijala za najbolje fudbalske utakmice, pa se možete kladiti na broj kornera, kartona i slično. Kvote kao i sa većinom kladionica u ovom regionu kada se radi o BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori nisu baš najbolje. Nema poreza na dobitak ali zato kladionice smanjenim kvotama dosta zakinu igrače na malo većim dobicima.

U prvom koraku potrebno je da unesete vaš email i password, u drugom koraku bićete pitani za datum rođenja i jmbg, kako bi administratori mogli da provere i uvere se u to da ste punoletni. Poslednji korak podrazumeva unošenje podataka o adresi, poštanskom broju i slično. Nakon ovoga vaš nalog će biti kreiran i moći ćete da vidite šta su naredni koraci. Sportska kladionica Premier bet dolazi nam originalno iz Bosne i Hercegovine. Međutim, pored Bosne, ova kompanija posluje još i na teritoriji Srbije, ali i na teritoriji Crne Gore gde doživljava sve veću i veću popularnost.

Pored fudbala tu su i košarka, hokej, odbojka, stoni tenis, ali i esport igre, što je posebno interesantno korisnicima.

Kladionica Premierbet spada u red prosečnih kompanija u regionu po pitanju mogućnosti uplata i isplata. Naime, svoj depozit možete uplatiti na uplatnom mestu lično, putem pošte ili banke, takozvanom bankarskom transakcijom. Vaša kartica treba da bude Visa ili Master Card ukoliko se opredelite za opciju bankarske transakcije. Takođe, moguće je izvršiti uplatu i putem A bona i X bona za igrače iz Bosne i Hercegovine.

Verzija novog sajta za crnogorsko tržište radi mnogo bolje, iako se u svakom trenutku možete vratiti na staru verziju, ali smatramo da to nema potrebe. Vjerovatno ima boljih kladionica trenutno i Premier je u prosjeku ili malo iznad prosjeka, ali svakako predlažemo da barem probate, registrujete se i odigrate neke tikete. Možda pronađete nešto zanimljivo, nešto što smo propustili i slobodno nam javite svoj ukupan utisak.

Najširu ponudu ima, logično, fudbal, gde se možete kladiti na razne lige širom sveta, te tako možete pronaći utakmice engleske premier lige, ali i prvu ligu Palestine. Pored fudbala tu su i košarka, hokej, odbojka, stoni tenis, ali i esport igre, što je posebno interesantno korisnicima. Sve rezultate, čitavu ponudu, kao i sve ostale mogućnosti koje premier bet nudi, možete pronaći na njihovom sajtu. Sajt je vrlo lepo dizajniran, prijatan za oko, ali pre svega i funkcionalan, što je vrlo bitno kako bi korisnici imali potpuni užitak. Možete ih pronaći tako što ćete jednostavno u vašem pretraživaču ukucati ime ove kladionice, ali i jednostavnim klikom na link koji vam ostavljamo upravo ovde. Što se tiče ponude za sport i tržišta, ona je nešto manja nego u nekim drugim kladionicama u regionu, nema egzotičnih tržišta i moraćete da se snalazite na nekim drugim platformama za klađenje.

Ono što je zanimljivo jeste da je u metropoli crnogorskog turizma, kako kolokvijalno nazivamo Budvu, od prošle godine zatvoreno šest kladionica, a u Novom otvoreno šest. Firma "Fun Fun doo", koja drži "Premier" kladionice, broji njih 88, "Sporting group" ("SBBET") 79, a "Luca's Bet" doo, inače vlasnik kladionica "Šansa", 46.

Za eventualna plaćanja u Premier Montenegro potrebno je da u potpunosti verifikujete svoj račun. Sve što treba da uradite je da dostavite svoj ID, najbolju sliku lične karte na prednjoj i zadnjoj strani i tada ćete postati verifikovani korisnik. Izvanredan izgled i dizajn Premier aplikacije za Android uređaje će vam pružiti klasičan užitak klađenja, ali i veoma prijatan boravak i korišćenje same aplikacije.