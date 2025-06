Prima declarație a lui Simone Inzaghi după ce a lăsat Interul și a preluat Al Hilal

Antrenorul Simone Inzaghi, care se pregăteşte de debut la Al Hilal cu Real Madrid la Cupa Mondială a Cluburilor, a respins ideea că plecarea sa a perturbat Inter Milano înainte de înfrângerea cu 5-0 din finala Ligii Campionilor în faţa Paris Saint-Germain. După plecarea lui Inzaghi, echipa a fost preluată de Cristian Chivu.

Antrenorul italian a trebuit să răspundă întrebărilor privind circumstanţele plecării sale de la Inter Milano, care s-a concretizat înainte de finala Ligii Campionilor, pierdută categoric în faţa PSG (5-0) pe 31 mai. El neagă ideea că viitoarea sa plecare i-ar fi putut supăra pe jucătorii săi înaintea acelei confruntări.

„Astăzi, aşa cum s-a întâmplat adesea în cei patru ani petrecuţi la Inter, am auzit şi am ascultat totul”, a declarat antrenorul, care a pierdut şi o finală cu clubul milanez în faţa lui Manchester City în 2023 (1-0). „Dacă acesta este preţul pe care trebuie să îl plătesc pentru cei patru ani petrecuţi la Inter, sunt fericit să îl plătesc, dar este nimic în comparaţie cu binele pe care l-am primit de la toată lumea. Mă refer la Inter, la fani, la directori, la jucători şi la Inter”, a adăugat el.

„Ştiu că îmi va lipsi asta, îmi va lipsi totul, chiar şi asta. Chiar şi cele mai nedrepte acuzaţii care au fost făcute în ultimii patru ani. Dar am fost foarte fericit, am dat totul şi am lucrat îndeaproape cu clubul şi cu directorii. Pe scurt, cred că şi ei, pentru binele lui Inter, au fost convinşi că cel mai bun lucru de făcut era să ne despărţim, cu multă durere din partea tuturor”, a explicat el.

Inzaghi şi-a apărat alegerea de a trece de la un club european de top la profitabila ligă profesionistă saudită, unde, potrivit mai multor informaţii din presă, câştigă un salariu de 26 de milioane de euro pe sezon. „Am acceptat provocarea şi am ieşit din zona mea de confort după mai mulţi ani la Inter. Vreau să-mi schimb modul de gândire, stilul de joc şi să încerc lucruri noi”, a spus el. „Nu a existat nicio altă echipă pe care să vreau să o antrenez. Aşa că am ales Al Hilal”, a spus antrenorul în vârstă de 49 de ani.

„Decizia a fost luată, dar nu a fost semnată înainte de finală, pur şi simplu pentru că, din respect, ne-a cerut să aşteptăm, ceea ce este perfect normal”, a declarat marţi pentru BBC Esteve Calzada, directorul general al Al-Hilal.