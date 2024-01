Prima reacție a lui Andrea Mandorlini după despărțirea de CFR Cluj: ”Mi-aș fi dorit mai mult timp”

CFR Cluj a anunţat, miercuri, că s-a despărţit de tehnicianul Andrea Mandorlini.

Tehnicianul a oferit primele declarații de la oficializarea despărțirii și a precizat că și-a luat la revedere într-un mod calm.

”Aseară am rezolvat târziu. Ne-am luat la revedere foarte calm. Acum o săptămână au ieșit anumite zvonuri, dar nu am fost demis. Am lăsat echipa pe locul doi și uite că am fost și noi primii.

Și apoi în România mai este și play-off-ul. Îmi pare rău, dar așa a mers. Era timpul să ne despărțim. Așteptările clubului erau altele, chiar dacă echipa era nouă.

Mi-aș fi dorit mai mult timp, dar până la urma asta e mereu problema. Totuși, am lăsat echipa pe locul doi și cu siguranță nu pe ultimul. E ceva amărăciune pentru că lucrurile nu au mers bine pentru noi.

Totul face parte din joc și cu siguranță vreau să încep din nou imediat.”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit tuttomercatoweb.