Prima reacție a lui Bratu, după ce Drăgușin a refuzat convocarea la U21: „Eu am venit cu niște principii!”

Selecționerul echipei naționale de tineret a României a oferit primele detalii în legătură cu decizia lui Radu Drăgușin de a nu onora convocarea la U21!

Florin Bratu a ținut să clarifice situația fostului fundaș al celor de la Juventus Torino. Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a mărturisit că a luat hotărârea lui Drăgușin ca pe un refuz și nu ca pe o învoire, așa cum poate s-a speculat în prima fază. „Mitraliera” și-a explicat mai apoi decizia de a nu-l folosi pe apărătorul Sampdoriei încă din primul minut la precedentele două partide.

„Este un refuz. Învoire ar fi fost cu acceptul nostru. Noi l-am convocat, voiam să fie lângă noi la U21. Este alegerea lui Radu, o respectăm. Am vorbit ieri cu el, m-a sunat, și i-am spus că se grăbește. Nu pot să-i impun nimic, pot doar să-l ajut dacă își dorește. Eu am venit cu niște principii: să joci la echipa de club sau să completez cu jucători când ai probleme de lot. Eu am făcut performanța la tineret după ce am fost un antrenor corect, mereu am dat șansă tuturor. Radu cred că avea nevoie de echipa națională acum. El s-a transferat la o echipă frumoasă, Sampdoria, dar unde este greu să joace.

Are o concurență incredibilă acolo, e complicat să joace. Noi am vrut să-i oferim șanse la echipa națională. Acum o să împărțim echipa în două loturi, avem două meciuri în trei zile. Radu a arătat potențial la juniori, dar dacă nu accepți concurența este o problemă pentru mine. Racovițan și Screciu sunt titulari la Botoșani și Craiova, echipe din partea de sus a clasamentului. Unde ar fi corectitudinea dacă ar juca el din start? Radu trebuie să-și găsească echilibrul și să joace, el nu a mai jucat la seniori din luna ianuarie”, a declarat Florin Bratu, potrivit Digisport.