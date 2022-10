Prima reacție a lui Claudiu Niculescu după ce și-a dat demisia de la Poli Iași: ”E puțin frustrant!”

Antrenorul Claudiu Niculescu a fost instalat la Poli Iași pe 7 iunie, dar a încheiat socotelile cu gruparea moldavă după 4 luni și 6 zile. El a oferit o prim reacție după ce și-a dat demisia.

”A fost o despărțire amiabilă. Jocul suferea, a venit și această înfrângere de la Timișoara (n.r.- 1-3 cu Ripensia) și am decis de comun acord să ne despărțim. Asta e viața, mergem mai departe în condiții amiabile. Ne-am despărțit, le-am urat baftă băieților în vestiar, sunt convins că vor promova.

Am mare încredere că echipa poate promova în acest sezon. Voi fi cu ochii pe Poli Iași în continuare, pentru că este și munca mea. Să dea Dumnezeu ca echipa să ajungă în Liga 1 și mi-aș dori ca la vară să mă invite și pe mine la petrecerea de promovare. Ne-am despărțit în condiții ok, rămânem prieteni. Nu am avut niciun conflict cu nimeni.

E puțin frustrant. Nu e confortabil să pleci când știi că ești la un singur punct de lider, dar până la urmă m-am gândit la binele echipei. Am venit cu sufletul deschis la Poli Iași și sunt convins că se poate continua din acest punct. Este important ca echipa să acumuleze puncte și să realizeze în primul rând obiectivul intermediar, play-off-ul.

Repet, nu e confortabil, dar sunt obișnuit, asta e viața antrenorului. Când lucrurile scârțâie, cel care plătește e antrenorul. Am avut o discuție de câteva ore cu conducerea clubului, nimănui nu i-a plăcut rezultatul, și jocul echipei a suferit și am decis să ne despărțim astăzi. Meciul de sâmbătă a fost cel care ne-a adus în situația asta.

Le mulțumesc suporterilor ieșeni, care au venit în număr mare la stadion și le transmit că echipa are nevoie de încurajările lor în continuare. Din păcate, nu am reușit mai mult la Poli Iași, dar sunt convins că echipa va ajunge în Liga 1, pentru că are valoare și calitate”, a transmis Claudiu Niculescu, potrivit Liga2.ro.