Prima reacție a lui Dan Petrescu după victoria de la Sf.Gheorghe: „Se mai întoarce roata”

Antrenorul CFR-ului a fost pentru prima oară mulțumit după un joc al echipei sale disputat în acest an.

Clujenii au cea mai bună medie de puncte în sezonul regular, de când Dan Petrescu a ajuns pentru prima oară la conducerea vișiniilor, în urmă cu aproape 5 ani.

„Am întâlnit un adversar foarte bun, care a bătut acasă Universitatea Craiova, Farul, a dominat FCSB-ul. Au jucători tehnici, rapizi. După ce am marcat noi gol, ne-au dominat, fără ocazii însă. Am fost cam moi la mijloc și pe benzi în prima repriză, mai ales în dreapta, unde ei centrau foarte mult. Le-am zis la pauză că trebuie să ridicăm ritmul, altfel nu câștigăm.

Am mai avut 2-3 oportunități în partea secundă, am dat și gol. Se mai întoarce roata. Cu Universitatea Craiova și FCSB am fost egalați pe final, acum norocul a fost de partea noastră. Băieților n-am ce să le reproșez, și cei care au intrat de pe bancă au avut o atitudine foarte bună. Era timpul să mai dea și Camora un gol, fiind căpitanul echipei. E un gol important și pentru moralul lui. Le spun mereu să tragă de la distanță. A dat foarte bine, iar prestația lui a fost la înălțime azi”, a fost părerea lui Dan Petrescu după întâlnirea de la Sfântu Gheorghe.

Camora a marcat primul său gol în Liga 1 după mai bine de doi ani. Ultima sa reușită a venit într-un meci contra celor de la FC Voluntari, în decembrie 2019.

„A fost un gol frumos, mister ne-a zis să dăm mai mult la poartă de la distanță, am încercat, mă bucur pentru gol, dar mai mult mă bucur pentru victoria echipei. Azi, echipa a arătat foarte bine și în repriza a doua. Dacă n-ai atitudine la Sepsi, e greu să câștigi”, a precizat căpitanul CFR-ului după ultimul fluier de pe arena lui Sepsi.

Campionii României și-au asigurat poziția de lideri la sfârșitul sezonului regular după cele trei puncte câștigate în această seară.

„Atât ne-a interesat, să câștigăm cele 3 puncte. Veneam după două victorii chinuite. Azi am făcut un joc bun, ne-am apărat cum trebuie. Nici Bayern nu câștigă tot într-un sezon, e important că ne-am revenit după câteva sincope”, a adăugat și Burcă.