Prima reacție a lui Edi Iordănescu, după negocierile cu FCSB

Edi Iordănescu (43 de ani) a oferit prima reacţie după ce Gigi Becali a anunţat că fiul fostului selecționerul ar putea să-l înlocuiască pe Dinu Todoran pe banca tehnică a echipei FCSB.

Antrenorul a lăsat să se înțeleagă că azi vor avea loc discuţii între cele două părți.

”Nu am semnat nimic, nu am promis nimic, mâine vom vedea ce o să se întâmple. Vor fi aflate mai multe informaţii”, a declarat Edi Iordănescu pentru Look Sport.

Edi Iordănescu ar putea să treacă o clauză specială în contract, prin care să îi ceară patronului să nu se bage la echipă. Ultima dată Iordănescu a pregătit CFR Cluj.