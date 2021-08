Prima reacție a lui MM Stoica, după venirea lui Edi Iordănescu la FCSB! Mesajul oficialului

Managerul general al celor de la FCSB a reacționat la puțină vreme după ce tehnicianul a dezvăluit că îl vrea înapoi pe banca tehnică, alături de staff-ul său!

Mihai Stoica a postat în urmă cu puțin timp un mesaj pe rețelele de socializare prin care salută venirea lui Edi Iordănescu la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a ținut să spună că nu a crezut că există cineva care să îi poată reda motivația profesională, precum a făcut-o noul antrenor al bucureștenilor.

Edi Iordănescu: „Începând de ieri, MM este din nou prezent trup și suflet aici!”

”Lucrurile din trecut sunt clare și au fost momente nu tocmai fericite între noi. Cred că la momentul respectiv au vorbit mai mult orgoliile pentru noi. Consider că MM este un profesionist și știu că aceeași părere o are și el despre mine.

Poate ceea ce nu știți este că de atunci a mai avut el două tentative personal să mă aducă la masa discuțiilor, iar relația noastră de atunci a mai parcurs niște etape. În ultima perioadă am răcit puțin comunicarea că am fost la CFR și era normal. Înainte de asta, chiar am avut întâlniri, am stat față în față, am vorbit despre posibilitatea ca eu să mă întorc într-o zi aici.

Asta a făcut ca lucrurile să fie mult mai ușoare pentru că, credeți-mă, a avut un rol decisiv în ceea ce înseamnă comunicarea între mine și cei din club, chiar și între patron. Suntem oameni care iubim acest sport, suntem maturi și inteligenți încât să înțelegem că doar împreună lucrând putem să facem lucruri bune pentru club.

Una dintre primele solicitări pe care le-am avut la adresa lui a fost să vină din nou pe bancă și să stea alături de mine. Eu cred că e nevoie pentru echipă, pentru opinia publică și mi-a spus fără ezitare că este dispus să vină înapoi pe bancă. Ba mai mult, din ce mi-au spus oamenii care au fost alături de el în ultima perioadă, au spus că, începând de ieri, MM este din nou prezent trup și suflet aici și activ”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferințe de presă.