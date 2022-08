Primele declarații ale lui David Miculescu după ce a semnat cu FCSB! Pe ce post vrea să evolueze atacantul

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că i-a adus la echipă pe atacanții David Miculescu de la UTA și Bogdan Rusu de la CS Mioveni. Miculescu a oferit primele declarații.

„Prefer şi mijlocaş, şi atacant”, a declarat David Miculescu

Transferat de Gigi Becali la FCSB în aceeași zi cu Bogdan Rusu de la CS Mioveni, atacantul David Miculescu a semnat contractul și poate juca pentru echipa roș-albastră miercuri, în Conference League.

„Pentru mine e foarte important că am ajuns la Steaua (n.r. – FCSB). O echipă care se bate la tiltu, am venit aici ca să demonstrez şi sper să îi fac mândri pe toţi.

Am puţine emoţii sincer să va zic, vă daţi seama, pentru că am ajuns la Steaua (n.r. – FCSB). Am vorbit şi cu domnul Becali şi e totul bine”, a spus fostul jucător al echipei UTA.

Atacantul a spus și ce simte după ce Gigi Becali l-a comparat cu atacantul polonez Robert Lewandowski. „Mă motivează asta (n.r. – comparaţia cu Lewandowski), vreau să şi demonstrez şi să aibă încredere în mine, că m-a transferat aici. Prefer şi mijlocaş, şi atacant, oriunde e nevoie de mine vreau să o fac cât mai bine.

E o schimbare importantă, dar eu zic că mă voi acomoda cât mai repede. Normal, asta va fi şi motivaţia: să ajung la naţionala mare. Dar o luăm pas cu pas. Eu sunt foarte pregătit pentru a debuta în Conference League şi sper să şi înscriu.

Da, m-am gândit că voi ajunge la FCSB. Am zis şi eu că trebuie de la meci la meci la UTA să demonstrez că transferul se va putea face vara asta, iar acum sunt aici.

Mă simt foarte motivat, cum să mă simt? Nimeni nu poate să îşi permită acest transfer în Liga 1 (n.r. – Superliga) acum”, a mai spus David Miculescu.