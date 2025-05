Primoz Roglic a abandonat în etapa a 16-a a Turului Italiei

Ciclistul sloven Primoz Roglic (Red Bull-BORA hansgrohe), favorit la startul Turului Italiei 2025, a abandonat marți în timpul desfășurării etapei a 16-a, lungă de 203 km, între Piazzola sul Brenta și San Valentino, au anunțat organizatorii, scrie AFP.

Del Toro este tot mai aproape de victoria finală

Liderul echipei Red Bull Bora, care era pe locul 10 în clasamentul general, a suferit o serie de căzături în acest Giro, inclusiv o alta marți, pe ploaie, la aproximativ 95 de kilometri de sosire.

Luni, directorul sportiv al echipei Red Bull Bora-Hansgrohe, Christian Pomer, spunea că Roglic ar putea abandona din cauza rănilor suferite în multiple căzături.

Slovenul de 35 ani, câștigător al ediției din 2023 a cursei, a suferit sâmbătă a treia sa căzătură într-o săptămână, iar în etapa a 15-a, de duminică, el a pierdut 1 min 59 sec față de câștigător, spaniolul Carlos Verona.

Înaintea ultimei săptămâni din Giro, mexicanul Isaac del Toro este lider, cu 3 min 59 sec avans față de Roglic.

”Nu mai are rost să se ascundă că nu se simte bine, că are dureri”, a declarat Pomer pentru Cycling Podcast. ”Am încercat să minimalizăm puțin situația și a funcționat până astăzi, dar astăzi am văzut adevărul. Când are dureri, sănătatea este pe primul loc, asta reprezintă Red Bull-Bora-Hansgrohe. Nu este decizia mea să retrag un ciclist din cursă, există reguli clare în echipă conform cărora echipa medicală ia decizia împreună cu sportivul”, a mai spus oficialul.

În clasament, Del Toro are un avans de 1 min 20 sec față de britanicul Simon Yates (Visma Lease a Bike) și de 1 min 26 sec față de spaniolul Juan Ayuso, coechipierul său de la UAE Team Emirates.