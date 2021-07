Primele cuvinte ale lui Paulo Vincius după ce a semnat cu FCSB: ,,Trebuie să câştig tot timpul”

Paulo Vinicius, fostul jucător al CFR-ului, a semnat oficial cu cei de la FCSB, după ce a trecut cu bine vizita medicală.

Brazilianul de 36 de ani a semnat un contract valabil pe un an de zile cu formaţia ,,roşa-albastră” şi va încasa un salariu lunar de 15.000 de euro. În noua provocare a carierei sale, Paulo Vinicius va purta tricoul cu numărul 55, după cum apare şi în anunţul oficial al celor de la FCSB.

După ce a semant cu FCSB, Paulo Vinicius a făcut şi primele declaraţii. Acesta spune că a venit cu gândul de a-şi trece în palmares al cincilea titlu consecutiv, după cele patru cucerite cu CFR.

,,Trebuie să câștig tot timpul. Am câștigat patru titluri consecutive, acum vreau cinci. Am mai avut oferte, m-am gândit și am ales FCSB pentru a ajuta echipa să câștige un titlu.”, a declarat Paulo Vinicius.

