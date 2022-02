Problema identificată de Liviu Ciobotariu după remiza cu Rapid: ,,Nu marcăm de două etape”

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la FC Voluntari, a reacţionat la finalul jocului cu Rapid, din cadrul etapei a 25-a a Ligii 1, încheiat la egalitate, scor 0-0.

Deşi s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi, Liviu Ciobotariu a reclamat faptul că echipa sa nu a mai reuşit s marcheze de două etape în Liga 1.

,,Un joc greu pentru noi, am anticipat lucrul ăsta. Au fost două reprize diferite, prima le-a aparținut celor de la Rapid, dar a doua a fost a noastră, am avut posesie, ne-am creat 3-4 ocazii de a marca. Rezultatul e echitabil, mă mulțumește pentru că nu am pierdut. În contextul în care suntem în momentul de față, am acumulat 43 de puncte și continuăm lupta pentru a rămâne în primele 6.

În toate jocurile le cer jucătorilor o siguranță defensivă. Bineînțeles că ne doream să marcăm, dar nu am reușit. Eu îmi felicit jucătorii, și-au dorit să câștige acest joc, nu am reușit. Mă bucur că-și dorește să joace (n.r.- Budescu), e un jucător cu calitate, cu siguranță îi va veni rândul să joace titular. În momentul în care voi considera că e 100% din punct de vedere fizic, va juca. Se antrenează foarte bine și consider că ușor-ușor va intra în echipă.

Au mai rămas 5 meciuri de jucat, suntem la 8 puncte de locul 7, e important să luăm meci cu meci, să ne concentrăm. Suntem o echipă matură, greu de învins, avem 8-9 meciuri de când nu am mai pierdut, deci suntem pe un drum bun. Păcat că nu am reușit să marcăm de două etape și sperăm să o facem cu Farul”, a declarat Liviu Cibotariu, la finalul jocului cu Rapid.

Locurile ocupate în clasament de FC Voluntari şi Rapid

În urma acestui rezultat de egalitate, FC Voluntari rămâne pe locul trei, cu 43 de puncte, după 25 de etape. Totuși, ilfovenii se află la distanță mare de ocupanta locului secund, FCSB, care are 52 de puncte.

De partea cealaltă, Rapid se clasează pe locul șapte, cu 35 de puncte. Chiar dacă echipa lui Mihai Iosif a ajuns la șase meciuri fără victorie, aceasta continuă lupta pentru play-off.