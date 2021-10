Probleme grave de sănătate pentru un fost internațional în vârstă de 42 de ani: „Îi transmitem cele mai bune urări”

Fostul internaţionl englez Kieron Dyer (42 de ani) a fost internat în spital, miercuri, cu probleme pulmonare, informează lequipe.fr.

În prezent, Kieron Dyer este antrenorul echipei Under 23 a celor de la Ipswich Town. Medicii îl supun pe fostul mijlocaş unei serii de teste pentru a stabili gravitatea afecţiunii sale. El ar fi suferit un colaps pulmonar.

„Toată lumea de la Ipswich Town Football Club îi trimite cele mai bune urări lui Kieron. Le cerem tuturor să respecte viaţa privată a lui Kieron şi noi nu vom mai face niciun comentariu pe acest subiect„, a precizat clubul din liga a treia engleză.

The Club can confirm that Town U23 manager Kieron Dyer is currently undertaking tests in hospital.

Everyone at Ipswich Town Football Club sends their best wishes to Kieron at this time.

— Ipswich Town FC (@IpswichTown) October 27, 2021