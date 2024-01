Probleme la FC Voluntari în ziua meciului cu CFR Cluj: „Este prima dată când facem asta”

Ultimul meci al etapei a 23-a a Superligii este cel dintre CFR Cluj și FC Voluntari, programat azi, de la ora 20:00.

FC Voluntari a făcut deplasarea la Cluj-Napoca în ziua meciului cu CFR

Echipa ilfoveană a luat decizia să facă deplasarea în Ardeal chiar în ziua meciului. explicația antrenorului secund Ilie Poenaru este una puerilă, în contextul în care programul etapei a fost anunțat încă din 11 ianuarie.

„Sunt problemele noastre interne. Este prima dată când facem asta. Este greu cu zborurile. Nu găsim mereu bilete când ne dorim noi”, a precizat tehnicianul, care a mai transmis că delegația ilfoveană va rămâne o noapte în Cluj-Napoca.

„După ce am analizat toate variantele pentru această deplasare la Cluj, asta a fost cea mai bună și în contextul în care am vrut să rămânem cu programul de antrenament așa cum am stabilit! Și asta a fost cea mai bună variantă!”, a detaliat Poenaru, potrivit iamsport.ro.

Înaintea meciului, CFR Cluj se găsește pe poziția a treia a clasamentului, cu 36p, dar poate urca pe 2 în cazul unei victorii. De partea cealaltă, FC Voluntari este pe 14, cu 25p, dar poate ajunge pe 11 dacă învinge.

Pentru CFR Cluj urmează meciurile cu Petrolul (la Ploiești, pe 3 februarie, de la ora 17:00) și Rapid (acasă, pe 10 februarie, de la 21:15), iar FC Voluntari va întâlni FC Hermannstadt (acasă, 5 februarie, 17:00) și Poli Iași (în deplasare, 10 februarie, 14:00).