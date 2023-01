Probleme pentru Camila Giorgi! Jucătoarea italiană de tenis riscă să ajungă la închisoare

Jucătoarea italiană de tenis Camila Giorgi (66 WTA) este cercetată, după ce a obținut certificat fals de vaccinare împotriva Covid.

Camila Giorgi este anchetată pentru fals în acte publice

În februarie 2022, medicii Daniela Grillone Tecioiu și Erich Volker Goepel au fost arestați în urma unui dosar al Procuraturii din Vicenza, în care au fost anchetați pentru fapte contrare îndatoririlor de serviciu, fals în acte publice și delapidare.

Pe lista clienților primului medic s-au aflat câteva persoane publice din Italia, printre care Camila Giorgi și cântăreața Madame (născută Francesca Calearo), care va cânta la festivalul de la Sanremo, programat între 7 și 11 februarie.

„Sunt profund șocat și regret acțiunile mele”, și-a început mărturisirea medicul Daniela Grillone, în vârstă de 57 de ani, în fața procurorilor.

Giorgi și alte douăzeci și două de persoane (inclusiv mama, tatăl și frații sportivei) sunt anchetați pentru fals în acte publice.

Povestea a fost reconstituită de publicația italiană Corriere del Veneto prin probele strânse de anchetatori împotriva celor doi medici: audierile telefonice, mărturiile și, mai ales, mărturisurile făcute de Grillone.

„Nu sunt un subiect care aparține ideologiei anti vaccin”, explică el procurorului, potrivit Corriere del Veneto.

„De fapt, am crezut în utilitatea vaccinului. Din păcate, după cele două doze pe care le-am autoadministrat, am văzut că mi-au apărut răni pe corp și am avut efecte adverse. Un medic chirurg nevaccinat m-a convins că reacția a fost o consecință a dozelor.

Mi-a cerut să-i fac un vaccin fals, după care mi-a trimis niște cunoscuți care nu doreau să se vaccineze. Și am acceptat”, a mai spus medicul.

Camila Giorgi riscă să ajungă la închisoare

Grillone a mai dezvăluit că medicul i-a trimis, într-o primă fază, aproximativ 30 de pacienți. După ce zvonurile s-au răspândit rapid, cei care au fost vaccinați fals au cerut la rândul lor să facă programări pentru rude și prieteni, iar numărul subiecților a crescut.

Dacă despre Madame nu își amintește să fi trecut pe la el pe la cabinet, altfel stau lucrurile în ceea ce o privește pe Camila Giorgi.

„Familia Giorgi este sub tratamentul meu de multă vreme. Camila suferea în special de așa-numitul ‘cot de tenis’. Înaintea verii (n.r. – din 2021), Camila a venit să ceară posibilitatea obținerii certificatelor false ale tuturor vaccinurilor obligatorii, precum și ale vaccinului Covid.

Pot confirma cu absolută certitudine că niciunul dintre vaccinurile pentru familia Giorgi nu a fost efectiv administrat. Le aruncam la toaletă. În acest caz nu am primit niciun ban”, a mai spus medicul.

Conform procurorilor, medicul înregistra „nu mai puțin de 140 de doze la fiecare patru zile, ajungând chiar la 193 de doze între 25 și 29 octombrie 2021. Camila Giorgi riscă să ajungă după gratii dacă instanța va dovedi că a primit certificate false de vaccinare.