Probleme pentru Mircea Rednic înaintea barajului pentru rămânerea în Superligă: „Sperăm să fie apt pentru retur”

UTA va juca pe teren propriu cu Gloria Buzău în returul barajului pentru rămânerea în Superligă.

Mircea Rednic speră ca Alexandru Benga să fie apt la returul barajului pentru rămânerea în Superligă

Prima manșă va avea lor la Buzău, sâmbătă, 27 mai, de la ora 20:30. Returul se joacă pe 3 iunie, dar ora va fi anunțată ulterior.

Antrenorul echipei arădene, Mircea Rednic, s-a arătat mulţumit de faptul că UTA va juca manşa secundă în fața propriilor suporteri.

„Eu nu vorbesc de avantaje, dar mi-am dorit să jucăm returul acasă în faţa suporterilor noştri. Asta nu înseamnă că nu ne dorim să obţinem menţinerea încă din prima manşă”, a spus Rednic, luni, citat de site-ului clubului arădean.

„Am mare încredere, probleme de lot nu am avut şi nu avem, am aproape tot lotul la dispoziţie. Pe Benga nu ne vom baza în meciul de la Buzău, dar sperăm să fie apt pentru retur, nu e atât de gravă accidentarea pe cum ne lăsase prima impresie.

Au mai fost jucători cu uşoare crampe din cauza efortului, dar sunt OK, de mâine vor face toţi antrenament. Mai mult ca sigur vom avea parte de încă un joc cu tribunele pline la retur, aici e o plăcere să joci, îmi vine să mă reapuc de fotbal”, a mai declarat Rednic.

Alexandru Benga s-a accidentat în ultima etapă a returului play-out-ului Superligii, când UTA a remizat pe teren propriu, 1-1, cu FC U Craiova 1948. Fundașul central, care este și căpitanul echipei, a fost înlocuit în minutul 30 cu Andrei Chindriș

Benga a jucat 36 dintre cele 37 de meciuri ale echipei UTA din acest sezon al Superligii. a lipsit doar în runda a 17-a, în deplasare, cu Petrolul, când a fost suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene. A fost integralist de 33 de ori și a marcat un gol, în etapa a 9-a, pe teren propriu, cu Chindia, când scorul final a fost 1-1.

În celălalt meci de baraj se întâlnesc Dinamo și FC Argeș. Turul este programat luni, 29 mai, de la ora 20:00, jucătorii antrenați de Ovidiu Burcă având statut de gazde. Manșa a doua are loc tot pe 3 iunie, ora de început urmând a fi anunțată cât de curând.