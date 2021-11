Profesoara Simona Halep! Anunţul fabulos făcut de sportiva din România

Jucătoarea de tenis care ocupă în acest moment poziţia a 20-a în ierarhia WTA, a anunţat lansarea propriului curs de tenis. Totul va avea loc pe data de 30 noiembrie, potrivit Simonei.

,,Sunteţi gata? Cursul meu se lansează marţi, 30 noiembrie. Sunt atât de încântată să fiu noul vostru antrenor şi să împart cu voi câteva din loviturile mele şi procese de gândire cînd sunt pe teren. Abia aştept să vă alăturaţi.”, a scris Simona Halep pe Twitter.

Are you ready? My @TopCourt_

class launches on Tuesday, November 30th! I am so

excited to be your new coach and share some more about my shots and thought processes when I'm on court. Can't wait for you to join me! 💛 pic.twitter.com/U1J11zOX9F

— Simona Halep (@Simona_Halep) November 25, 2021