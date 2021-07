Promisiunea făcută de Gigi Becali după ruşinea din Conference League: ,,Ţine minte! Asta vreau”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacţionat după ce echipa sa a fost eliminată ruşinos din Conference League de kazahii de la Şahtior Karagandy.

Finanţatorul ,,roş-albaştrilor” anunţă că obiectivul pentru sezonul viitor este accederea în grupele Ligii Campionilor, chira dacă în acest sezon echipa sa a fost eliminată încă din turul doi preliminar al competiţiilor europene.

Gigi Becali mai spune că meciul cu Karagandy a fost un ,,accident”, iar în luna septembrie a anului viitor echipa sa se va lupta cu granzii Europei.

,,Bine, tată, ține minte! La anul, în septembrie, FCSB în grupele Champions League! Vreau campionatul, că vreau Liga Campionilor, 40 de milioane, asta vreau! A fost echipa asta prea slabă și am pus copiii în teren.

Am pus ca să fim mai buni pe atac, am fost egalați. La anul, pe vremea asta, peste o lună, o să fim în Champions League. Cam în septembrie vorbim. Înregistrați asta! Eu știu ce marfă am.

Ce s-a întâmplat în seara asta n-a fost un lucru normal. Cum să nu fie accident? Cea mai ruşinoasă înfrângere din fotbalul românesc, în seara asta, nici chiar aia cu CFR cu Dudelange… Mai ruşinoasă ca asta nu a existat înfrângere. Pentru că echipă ca asta nu avea cum să dea gol. De altfel, nici nu a dat gol. Unul l-a dat Vlad şi altul, Vucur.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.