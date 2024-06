Pronosticul lui Mihai Stoichiță înainte de debutul României la EURO 2024: ”Au poftă de joc”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit mai multe declarații din cantonamentul de la Wurzburg. Oficialul FRF susține că România nu vor păți același lucru care Scoția, care a pierdut cu 1-5 în fața Germaniei în meciul de debut.

”Băieții au poftă de joc, poftă de antrenament. E important. Am înțeles că am fost trecuți pe ultimul loc, dar nu cred că suntem mai slabi decât scoțienii. Surprinzător totuși cu Germania. De ce am judeca naționala noastră după meciuri amicale? Dacă faci paralele, stai să te gândești.

Ungaria, care e bine cotată, pierde cu Elveția, pe care noi am învins-o. Unde e adevărul în fotbal? O să îmi spuneți că jucăm cu echipe puternice. Eu mi-aș pune o mare întrebare: oare eu nu sunt puternic? Dacă avem oscilații, asta e altceva. Dacă ei vor fi concentrați, pot fi învingători. Dacă vom reuși să nu avem sincope, nu vom avea probleme.

Burcă a răspuns la toate exercițiile. Nu mai sunt probleme medicale. Își dorește mult să joace. Fotbalul e ca mersul pe bicicletă, nu se uită. S-a pus accent pe dezvoltare și pe finalizare. Nu o să fim noi campioni europeni, dar o figură frumoasă o să facem!”, a declarat Mihai Stoichiță, la ”Fotbal European”.