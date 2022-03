Putin a comandat UCIDEREA UNUI SPORTIV – Lista neagră cu numele persoanelor pe care le vrea ELIMINATE

Vladimir Putin își trimite armata privată pe urmele sportivilor ucrainieni. Vizat este și fostul luptător Vitali Klitschko, dar și președintele Ucrainei. Armata privată a lui Putin nu este la primul ordin de asasinare. Aceasta a fost trimisă și în alte conflicte militare duse de Rusia în Ucraina, Siria sau Africa.

Sportivii din întreaga lume boicotează Federația Rusă și își doresc eliminarea tuturor sportivilor ruși din competițiile majore. Elina Svitolina, numărul 15 WTA, a refuzat să joace în primul tur al turneului de la Monterrey împotriva unei jucătoare din Rusia.

Sportivi ruși susțin și ei încetarea războiului prin mesaje emoționante. Andrey Rublev, câștigătorul de la Dubai a ținut să sublinieze că este împotriva conflictului armat.

Russia’s Andrey Rublev, whose plea for peace led newscasts around the world yesterday, wins ATP 500 Dubai.

6-3, 6-4 over qualifier Jiri Vesely in the final.pic.twitter.com/HdqBLGd6Kf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 26, 2022