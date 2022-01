Reacţia lui Mario Camora după primul meci al CFR-ului din 2022: ,,Am fost peste aşteptările lui Mister”

CFR Cluj, campioana României, a disputat primul meci de pregătire din stagiul de pregătire organizat în Spania. Ardelenii s-au impus în meciul cu CF La Nucia, din liga a 3-a spaniolă, scor 1-0.

Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de către Gabriel Debeljuh, în minutul 10 al confruntării. După acest joc, Mario Camora a oferit şi prima reacţie. Acesta spune că el şi colegii săi i-au depăşit aşteptările lui Dan Petrescu din punct de vedere fizic.

,, Un meci greu, primul nostru meci după o săptămână cu mult efort fizic. S-a simțit puțină oboseală, ei sunt în plin campionat, normal că sunt mai fresh, au un nivel mai ridicat, dar a fost un test bun. Important e că am câștigat, un rezultat reușit.