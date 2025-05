Rădoi a făcut anunțul, starul echipei pleacă: ”După meciuri, doar eu cu el am stat şi am plâns!”

Universitatea Craiova a câștigat cu Dinamo, scor 2-1, în ultimul meci al sezonului.

Echipa a terminat pe locul 3 în clasament și va juca în Conference League.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

Antrenorul oltenilor a dat de înțeles că Alex Mitriță va pleca din Bănie.

“N-am cum să-l contrazic, că atât eu cât şi clubul am încercat să ascundem lucrurile (n.r. – interesul altor echipe) astea de ele. Vrei, nu vrei, ajung şi la el prin impresari, prieteni. M-aş bucura pentru el, dar mi-ar părea nespus de rău pentru mine şi echipă, suporteri, dacă va pleca. Dacă mai erau câteva etape, ieşea golgheterul campionatului. Va trebui să găsim doi de Mitriţă, măcar la jumătate din capacitatea lui.

De ce mă bucur? Nu sunt cu două feţe. Ştiu ce s-a înâmplat în ultimele patru luni, prin ce a trecut el în ultimele patru luni şi pot bănui ce s-a întâmplat de la începutul campionatului. Am fost alături de el şi el de mine.

Toată presiunea acestui club a căzut pe umerii lui. Poate şi la Bancu, Baiaram, Screciu, putem împărţi presiunea, dar nimeni nu are presiune mai mare decât Alexandru Mitriţă. Am spus că e copil, părinte, frate, e om. Am încercat să-i iau din presiunea asta.

În patru luni au fost moment când… amândoi suntem bărbaţi, dar şi dacă se supără pe mine mă va înţelege. După meciuri, doar eu cu el am stat şi am plâns. Poate spune cineva că am stat şi am plâns precum două fete, dar câteodată şi bărbaţii plâng, însă presiunea a fost mare.

Nu a fost uşor pentru el când te duci şi aplauzi galeria, dar ştii că nu e mulţumită, te întorci cu faţa la tribuna a doua, îi aplauzi, dar ştii că sunt nemulţumiţi.

M-aş bucura să-şi găsească o ofertă şi Baiaram, dar sper să ne pună la treabă să găsim jucători la fel de valoroşi precum ei”, a declarat antrenorul Universităţii Craiova.