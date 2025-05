Rădoi îi răspunde lui Panduru: ”E uşor să manipulezi şi să arunci cu vorbe când ai prieteni!”

Universitatea Craiova a câștigat cu Dinamo, scor 2-1, în ultimul meci al sezonului.

Echipa a terminat pe locul 3 în clasament și va juca în Conference League.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

Antrenorul a oferit un răspuns pentru Basarab Panduru, care a făcut mai multe afirmații despre Universitatea Craiova.

”Evident că toată lumea, în momentul în care am semnat, se aştepta la lucruri mai mari. Pe de altă parte, trebuie să fim mulţumiţi cu ceea ce am reuşit acum. Câştigătoarea Cupei este echipa care pe noi nu a reuşit să ne bată, ne-a eliminat la penalty-uri. Apoi, ghinionul de care am avut parte, ocazia cu FCSB acasă, ocazia cu U Cluj la 1-0… Chiar şi cu şutul deviat în seara asta, suntem a doua cea mai bună apărare în condiţiile în care avem două autogoluri, o minge scăpată de Popică şi alte două şuturi deviate, cu CFR şi în seara asta. Oricât ai încerca să laşi deoparte, nu ai cum să nu vezi realitatea şi să nu afirmi că şi ghinionul a făcut parte din clasamentul actual.

La fel, îmi pare rău, pentru că este prietenul meu, dar trebuie să-i răspund, pentru că am primit un link acum câteva zile cu o declaraţie a lui Pandi. Nu poţi spune că Universitatea Craiova are medie de sub 1 punct, în condiţiile în care noi până la partida din seara asta aveam 11 puncte în 9 meciuri jucate. Şi dacă pierdeam în seara asta am fi avut o medie de 1 punct şi ceva.

Dacă tot vorbim despre corectitudine în ţara asta, ar trebui să vorbim despre corectitudine, să lăsăm prieteniile şi să vorbim de la început până la capăt. În momentul ăsta, dacă nu mă înşel, avem o medie de 1,60 – 1,70. În momentul în care vorbeşti că ar trebui să ne apărăm cu toată echipa, este doar părerea ta. Asta nu înseamnă că eu, ca antrenor, trebuie să antrenez ce vrei tu. Eu mi-am asumat nişte riscuri când am semnat cu Universitatea Craiova.

Dacă eu decid că trebuie să ne apărăm în 7, în 7 o vom face. Apărându-ne în 7 am reuşit să avem a doua cea mai bună apărare în play-off. Nu mi-e ruşine de lucrul ăsta şi nici dacă terminam pe locul 5. La fel i-aş fi răspuns. Nu înseamnă că nu are dreptate în anumite momente, dar doar pentru că el marşează pe ideea asta, nu înseamnă că trebuie să o facem şi noi.

Dacă la sfârşit adunăm numărul de partide – avem 18 jucate – şi vedem că avem 30 de puncte, ar trebui să ne uităm şi că înaintea noastră s-au jucat 24 de partide cu 36 de puncte. Să fim corecţi de la început până la capăt, cum şi eu, în momentul în care va trebui să-mi asum ceva, îmi voi asuma.

Noi încercăm cumva, prin ce vorbim ca antrenori, iar ei prin ce fac ca analişti, să educăm oamenii. Dacă noi le spunem doar partea care ne convine, de fiecare dată, nu vom face altceva decât să creăm polemică, între mine şi dumneavoastră, între mine şi analişti, între noi toţi din fenomen şi spectatori.

Dar e mai uşor, dacă chiar ţii la un om şi eşti prieten cu el, să-i spui adevărul. Eu de fiecare dată când voi fi în faţa voastră, chiar dacă voi răni pe cineva, pe mine sau pe jucători, voi spune adevărul”, a spus Mirel Rădoi.