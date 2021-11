Rădoi își menține părerea: „Nu știu dacă merităm să fim la Mondial! Ar fi un miracol”

Actualul selecționer al României a vorbit din nou la conferința de presă dinaintea jocului cu Liechtenstein despre șansele tricolorilor a se califica la un Campionat Mondial după 23 de ani de absență!

Mirel Rădoi a recunoscut că în momentul de față este greu de crezut că prima reprezentativă va prinde biletele spre Qatar. Tehnicianul în vârstă de 40 de ani este de părere că România nu este pregătită în momentul de față să ia parte la o competiție de asemenea calibru și consideră că numai cu ajutorul unei minuni elevii săi pot ajunge la turneul final de anul viitor.

„Mi-aș fi dorit ca analizele să fie constructive, să putem învăța. Problema e ce facem să rămână ceva constructiv pentru jucători. Nu am fost nici primul, nici ultimul atacat. E clar că cine va fi aici va fi luat cu asalt. M-aș fi bucurat ca în momentele pozitive toată lumea să fi încercat să aducă ceva în plus. Aici mă gândesc la partida din Liga Națiunilor cu Austria, când am încercat să ne bucurăm în vestiar pentru a aduce un impuls nou.

Îmi aduc aminte cum a fost percepută bucuria, nici nu începuserăm să ne bucurăm, că bucuria jucătorilor a fost luată. Ce mă ține sentimental puțin supărat este că dacă am fi reușit să câștigăm cu Islanda și mâine, aici, am fi arătat că în sfârșit momentele decisive nu mai sunt aceleași ca înainte. Știam că de obicei am clacat în astfel de momente, acum puteam arăta că se poate și altfel.

Așteptările au fost mereu mari, ca să găsim niște vinovați, între ghilimele, sunt cei din Generația de Aur. De undeva va trebui să începem, asta era o campanie cu speranțe mici de a termina pe locul 2 și a reîncepe clădirea unei echipe naționale care în timp poate avea rezultate, calificări la turnee finale. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă am merita să fim prezenți la o Cupă Mondială. Ar fi un miracol, o minune.”, a spus Rădoi, la conferința de presă.