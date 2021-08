Rădoi, susținut de Olăroiu la echipa națională: „Va veni cu soluții să facă ceea ce și-a propus!”

Actualul selecționer al primei reprezentative a României și-a atras foarte multe critici după preluarea tricolorilor mari, iar oamenii din fotbalul românesc și-au pierdut răbdarea cu tehnicianul în vârstă de 40 de ani!

România se află într-o cădere liberă, iar înfrângerile istorice cu Armenia și Georgia nu au făcut altceva decât să învârtă și mai mult cuțitul în rana susținătorilor echipei naționale. Cu patru eșecuri consecutive pe banca naționalei, Mirel Rădoi și-a pierdut din creditul pe care l-a avut la început, însă Cosmin Olăroiu continuă să aibă încredere în fostul său elev de la FCSB și Al Hilal.

„Eu discut cu el toate lucrurile legate de aspecte generale ale fotbalului, ce se întâmplă în fotbal, ce noțiuni apar, ce lucruri se schimbă, cum joacă unii, cum joacă alții, ce fel de dinamică. De exemplu, discutam despre Mancini pe care cunosc foarte bine și alături de care am stat o perioadă foarte bună împreună cât am fost la Dubai, înainte de Europene, dinamica Italiei la Campionatul European, aveau un 4-3-3 pe care-l foloseau ei, lucrurile astea le discutăm.

Nu discutăm despre jucători, de echipă, să joace X, să joace Y, eu nu-i cunosc. Sau îi spun, de exemplu, de la Olimpiadă, de un jucător care mie mi s-a părut O.K., și atunci îi zic ”mă, să știi că mi-a plăcut ăla, pare interesant”… Dar nu-i cunosc, ca să-ți dai cu părerea, trebuie să știi capacitatea fizică, intelectuală, și tot așa. Ca să-mi permit să dau sfaturi cuiva, trebuie să studiez în amănunt lotul de jucători, așa, de la distanță, știi, toate par ușoare și toți suntem cei mai buni. Însă deciziile trebuie să le ia un singur om înainte de meci atunci când își asumă responsabilitatea.

După meci, toți știm, și eu știu, și ăla care și-a asumat, și eu după meci știu de multe ori că nu trebuia să fac așa, că eu am varianta A, B, C. Bine, eu de exemplu mă sfătuiesc cu staff-ul câteva ore, poate câteva zile, de multe ori. Luăm o decizie, lucrurile ies bine, am fost inspirați, am luat o decizie logică. Luăm o altă decizie logică, lucrurile nu merg la fel de bine, am greșit, ce n-am făcut bine, și ajustăm, că asta este de fapt esența. Tot timpul trebuie să schimbi…

Dacă nu riști, nu câștigi. Deci ascultă-mă, trebuia cineva să antreneze echipa națională, oricine ar fi antrenat echipa națională ar fi fost în aceeași situație cu Mirel, el și-a asumat o responsabilitate, își asumă, și are toată considerația mea pentru lucrul ăsta. El va găsi soluțiile, fotbalul românesc nu-i oferă prea multe soluții la momentul ăsta. Și asta nu e deloc un lucru bun, însă, părerea mea, e că el va veni cu soluții să facă ceea ce și-a propus. E un pic limitat din punct de vedere al jucătorilor, dar eu îl cunosc la fel de bine ca și tine, știm ce fel de om e…

E un antrenor tânăr care trebuie să evolueze. Și atunci, asumându-și acest lucru, îl va ajuta și pe el, și va ajuta și echipa națională care are nevoie să crească odată cu el. Eu dacă aș veni la echipa națională ar fi o meserie nouă pentru mine, o posibilitate nouă pentru mine de a face un lucru diferit, să fii selecționer nu e același lucru ca să fii antrenor, și aș fi probabil în aceeași situație ca el.”, a spus Olăroiu, potrivit PlaySport.