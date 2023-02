Radu Drăguşin a înscris un gol pentru Genoa în Serie B – VIDEO

Fotbalistul echipei Genoa, Radu Drăguşin, a înscris un gol în meciul câştigat, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Spal, în etapa a 26-a a ligii secunde din Italia.

Celelalte goluri au fost înscrise de Gudmundsson ‘90+3 şi Salcedo ‘90+7.

Radu Drăguşin a evoluat pe toată durata partidei.

Tot la Genoa, George Puşcaş a jucat până în minutul 66 şi Denis Drăguş a fost rezervă.

Genoa ocupă locul doi în clasament, cu 46 de puncte, iar Spal este pe 18, cu 25 de puncte. Lider este Frosinone, care are 55 de puncte.

RADU DRAGUSIN 🇷🇴 (2002)⚽️!

𝘽𝙖𝙘𝙠-𝙩𝙤-𝙗𝙖𝙘𝙠 goals for Genoa's central defender! In addition to a serious game defensively. Linear or even exponential evolution this season for Radu. Very good news.pic.twitter.com/mTb1OPQCWR

— Alex Scout (@AlexScoutRo) February 25, 2023