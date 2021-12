Radu Drăguşin, apărat de antrenor după ultima apariţie de la Sampdoria: ,,Nu din cauza lui am ratat victoria”

Sampdoria, echipa românului Radu Drăguşin, a remizat în ultima etapă în care a jucat în Serie A, contra celor de la Venezia.

Echipa fundaşului a terminat la egalitate partida de pe teren propriu, scor 1-1. Reuşitele partidei au fost semnate de către Gabbiadini, în minutul 1, respectiv Henry, în minutul 87, pentru oaspeţi.

Pentru victoria scăpată ca printre degete pe final de joc se fac vinovaţi Adrien Silva și Maya Yoshida, dar şi românul Radu Drăguşin, care a fost prins mai avansat. Cu toate acesta, Roberto D’Aversa îi ia apărarea fundaşului împrumutat de la Juventus.

,,Bereszynski a avut probleme la pauză, dar nu cred că din cauza lui Drăgușin am ratat astăzi victoria. Nu mi se pare corect să îl facem pe el responsabil. N-are sens să vorbim despre asta. Dacă am fi fructificat cele trei ocazii uriașe din startul reprizei secunde, am fi vorbit despre un rezultat total diferit.”, a declarat Roberto D’Aversa, potrivit TuttoMercatoWeb.

În urma acestui rezultat, Sampdoria se clasează pe poziţia a 15-a în Serie A, cu 19 puncte acumulate din 18 meciuri, în timp ce Venezia se află pe locul 16, cu 17 puncte.