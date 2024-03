Radu Drăguşin e nerăbdător să joace la EURO: „Pentru asta am muncit alături de colegi”

Fotbalistul Radu Drăguşin, aflat în cantonamentul primei reprezentative de la Mogoşoaia, e nerăbdător să joace la EURO 2024.

„Sunt nerăbdător să joc la EURO”, recunoaște Radu Drăgușin

Naționala României va juca două amicale, vineri, pe Arena Națională, de la ora 21:45, cu Irlanda de Nord, şi marți, de la 21:30, pe Civitas Metropolitano din Madrid, cu Columbia.

„Sunt nerăbdător să joc la EURO, pentru asta am muncit un an şi jumătate alături de colegii mei. Pentru asta am venit la naţională determinat şi motivat. S-a mai dus puţin din presiune după obţinerea calificării, dar s-a ridicat mult ştacheta.

Noi trebuie să o ţinem acolo sus. Obiectivul realist la EURO este trecerea de faza grupelor. Atuul nostru este calitatea jucătorilor, pentru că atunci când noi suntem liniştiţi şi cu mintea limpede, putem să ne batem cu cei mai buni”, a spus Drăguşin.

Radu Drăguşin s-a acomodat la Tottenham, în ciuda intensității antrenamentelor

Fundaşul a menţionat că s-a acomodat la Tottenham, club la care s-a transferat la începutul acestui an.

„M-am acomodat foarte bine la Tottenham, m-au primit cu o căldură incredibilă. Pentru mine fotbalul din Anglia a reprezentat mereu un obiectiv, îmi place foarte mult stilul de joc, intensitatea şi viteza jocului.

De aceea când au venit mai multe oferte, acolo am vrut să merg. M-a impresionat în Anglia intensitatea antrenamentelor în primul rând, forţa pe care o au băieţii de acolo şi calitatea lor”, a explicat Drăguşin, într-un interviu acordat FRF TV.