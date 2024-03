Radu Drăgușin știe ce atacant columbian îi va pune cele mai mari probleme: „Este cel mai valoros şi mai periculos jucător al lor”

Naționala de fotbal a României joacă mâine, la Madrid, de la ora 21:30, un amical împotriva Columbiei.

„Luis Diaz este cel mai valoros şi mai periculos jucător al lor”, recunoaște Radu Drăgușin

Este a doua partidă de verificare pentru echipa pregătită de Edward Iordănescu, după ce vineri a remizat cu Irlanda de Nord, 1-1, pe Arena Națională.

Fundașul Radu Drăgușin, legitimat la Tottenham, susține că Luis Diaz, jucătorul lui Liverpool, va pune cele mai mari probleme naționalei României.

„Este cel mai valoros şi mai periculos jucător al lor. Putem să-l oprim dacă vom fi organizați foarte bine. Este important să înţelegem momentele meciului, să fim foarte agresivi cu purtătorii mingii şi, când avem ocazia, să fructificăm”, a spus Drăgușin.

Internaționalul român s-a referit și la partida de vineri. „Noi încercăm să câştigăm fiecare meci. Meciul cu Irlanda de Nord credem că l-am fi putut câştiga.

Din păcate, nu a fost aşa, am întâlnit o echipă foarte bine organizată. O echipă care a stat în bloc, foarte jos, în faţa porţii lor. Foarte agresivă când ne apropiam de ei, iar acest lucru ne-a creat probleme în a-i desface.

Per total, am controlat acel joc, am încercat să ne impunem jocul şi a fost şi el un test foarte bun”, a mai transmis românul.

Naționala României face parte din Grupa E de la Campionatul European organizată în vară de Germania, alături de Belgia și Slovacia.

Ultima echipă va fi cunoscută mâine, când Ucraina și Islanda se întâlnesc în Polonia, la Wroclaw, în finala barajului.

„Nu am o favorită, o să le urmărim pe amândouă, iar cea care o să merite mai mult o să vină cu noi la EURO”, a mai spus el, potrivit as.ro.