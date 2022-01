Rafael Nadal, o nouă reacție după succesul de la Australian Open 2022: „Este grozav să câştig un alt titlu de Grand Slam în acest moment al carierei”

Rafael Nadal a declarat că este mândru că a reuşit să câştige al 21-lea titlu de Grand Slam, dar este „distrus fizic”.

„Nu eram pregătit fizic pentru acest gen de bătălie. Nu m-am antrenat suficient pentru a fi pregătit pentru asta. Dar seara asta a fost foarte specială. Am dat absolut tot ce aveam în mine. Sunt foarte, foarte obosit. Nici măcar nu pot sărbători (titlul). Dar a fost ziua în care trebuia să dai totul. M-am distrat, mi-a plăcut această luptă, mi-au plăcut aceste emoţii. Şi în plus am şi trofeul!

Am putut să alerg fără nicio piedică. Nu ştiu ce se va întâmpla mâine, dar am avut norocul să pot juca liber. Ştiu că lucrurile se pot schimba, deoarece rana mea este incurabilă. Dar am putut juca o lună, asta e deja mult. A fost neaşteptat. Deci asta îmi dă multă energie pentru a continua. Mi-a plăcut să fiu pe teren. Şi acum cred că pot continua să mai joc”, a declarat Nadal.

Sportivul Iberic a spus că este o zi specială pentru el: „Este grozav să câştig un alt titlu de Grand Slam în acest moment al carierei mele. Înseamnă mult şi ştiu că 21 este un număr special. Este o zi de neuitat. Nu voi spune niciodată «merit» pentru că mulţi oameni se luptă şi mulţi oameni merită. Dar chiar cred că starea mea de spirit este foarte pozitivă. În ultimele şase luni, m-am luptat mult pentru a reveni pe teren. Am trecut prin momente foarte grele, am avut conversaţii foarte grele pentru că nu ştiam dacă mă pot întoarce în circuit. Aşa că mă simt onorat. Sunt norocos că am realizat încă o dată ceva grozav în cariera mea de tenis. Nu acord o mare importanţă dacă sunt sau nu cel mai bun din istorie”.

Spaniolul Rafael Nadal (locul 5 ATP) a câştigat, duminică, Grand Slam-ul cu numărul 21, după ce l-a învins, cu scorul de 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5, pe rusul Daniil Medvedev (locul 2 ATP). Nadal a devenit primul jucător din istorie care a câştigat 21 de turnee de Grand Slam, unul în plus faţă de Roger Federer şi Novak Djokovic.

