“Bună tuturor, este ceva ce nu îmi face plăcere să scriu, dar am vrut să vă anunţ că am decis să nu particip la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Nu este o decizie uşor de luat, dar după ce mi-am ascultat corpul şi am discutat cu echipa mea, înţeleg că este decizia corectă, scopul fiind să îmi prelungesc cariera şi să continui să fac ceea ce mă face fericit, şi anume să concurez la cel mai înnalt nivel şi să lupt în continuare pentru obiectivele profesionale şi personale la nivelul cel mai înalt al competiţiei.

Faptul că în acest an sunt doar două săptămâni între Roland Garro şi Wimbledon nu a făcut upoară recuperarea pentru corpul meu după sezonul solicitant pe zgură. Au fost două luni de eforturi mari şi decizia pe care o iau este bazată pe perspectiva pe termen mediu şi lung.

Jocurile Olimpice au însemnat mereu mult pentru cariera mea şi au fost mereu o prioritate, ca sportiv şi ca fan, am găsit sentimentul pe care orice sportiv din lume vrea să-l trăiască cel puţin o dată în carieră. Personal am avut şansa să trăiesc trei dintre ele şi chiar am avut onoarea să fiu portdrapel pentru ţara mea”, a scris Nadal.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021