Rafael van der Vaart a fost cucerit de fanii Rapidului: ”Această atmosferă este, de departe, cea mai frumoasă pe care am văzut-o!”

Rafael van der Vaart a fost prezent la meciul Rapid – Buducnost, din grupele Ligii Campionilor la handbal. Maciul a avut loc în sala polivalentă din București.

”Asta este nebunie! Am văzut multe meciuri de handbal, dar această atmosferă este, de departe, cea mai frumoasă pe care am văzut-o. Cred că în iunie sau în iulie o să mă mut în Bucureşti.

(Eşti un fan al Rapidului, după acest meci?) Uite! Acum sunt un mare fan! Este un oraş minunat, dar totul este despre oameni, iar oamenii sunt chiar drăguţi. De-asta iubim sportul, de-asta îmi este dor de fotbal! Să joci în faţa oamenilor, atât de mulţi oameni fericiţi.

Vreau să o fac (n.r. să mă văd), pentru că vreau să văd fotbalul de la Rapid. Am jucat împotriva lui Mutu, e antrenor acolo şi sper să mă lase să intru pe stadion, să văd şi eu un meci. Am jucat cu Cristian Chivu şi am jucat şi împotriva mai multor jucători, Bogdan Lobonţ.

Handbalul este drăguţ, dar fotbalul este în inima mea, aşa că vreau să văd şi meciuri de fotbal”, a spus Rafael van der Vaart.