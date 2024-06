Rafael van der Vaart știe cum se va termina duelul România – Olanda: ”Suntem norocoși”

România a terminat la egalitate cu Slovacia, scor 1-1, în ultima etapă din Grupa E, și s-a calificat în optimile de finală de la EURO 2024.

Rafael van der Vaart (41 de ani), fostul mijlocaș olandez, știe ce se va întâmpla la meciul dintre România și Olanda.

”Au foarte mult noroc cu întreg culoarul (n.r. pentru Olanda). Nu au avut prestații dintre cele mai bune. Am câștigat cu Polonia în ultimele 10 minute, am făcut egal cu Franța, nimic de comentat. Dar cu Austria am făcut un meci îngrozitor, poate cel mai prost pe care l-am văzut vreodată.

Poate ăsta e un lucru bun… Când ai un joc așa de slab, poți să te trezești. De obicei, după o astfel de prestație, te montezi și joci altfel. Să sperăm că vom juca din ce în ce mai bine. Ne ajută foarte mult traseul. Acum întâlnim România, apoi Austria sau Turcia. Suntem norocoși, ce să mai zicem?

Există totuși o formă de presiune. România e o surpriză la acest turneu, dar în mod normal ar trebui să câștigăm”, a spus Van der Vaart, pentru GSP.ro.