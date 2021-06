Rapid a transferat un jucător de la CFR Cluj: „Abia aștept să joc pe noul Giulești, cu suporterii în spate”

Rapid a parafat al patrulea transfer din această vară. Nou-promovata a obținut împrumutul mijlocașului Nicolae Carnat (23 de ani) de la CFR Cluj, pentru un sezon.

”E o realizare transferul la Rapid, mă bucur că echipa a revenit în Liga 1 și sper să reușim să facem lucruri frumoase în noul sezon, să îi facem fericiți pe suporteri. Pe suporteri i-am urmărit mereu cu plăcere pe rețelele de socializare și abia aștept să joc pe noul Giulești, cu ei în spate.

Am multe de învățat și de dovedit, și de aceea am venit aici, deoarece, împreună cu noii mei coechipieri, vreau să realizăm obiective mărețe. Am urmărit parcursul Rapidului din Liga 4, e o performanță foarte mare că a revenit în prima ligă. Sper să ajungem cât mai sus în acest sezon, chiar și în play-off”, a declarat Nicolae Carnat, pentru site-ul oficial al Rapidului.

Rapid i-a mai transferat în această vară pe Alexandru Albu, Claudiu Belu Iordache și Ljuban Crepulja.

Citește și RAPID, VICTORIE LA LIMITĂ CU FC BRAȘOV. TREI GOLURI MARCATE ÎN PRIMA REPRIZĂ