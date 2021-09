Rapid, aproape să o comită ca Dinamo: „A venit în România pentru BOA și Bamboo”

În această vară s-a discutat intens despre venirea lui Hatem Ben Arfa la Rapid, dar puțini sunt cei care chiar dădeau vreo șansă de reușită.

Florin Manea este unul dintre oamenii care erau sceptici cu privire la venirea francezului în Giulești. Impresarul este de părere că totul a fost doar o strategie de imagine a ”alb-vișiniilor” de a crește în ochii fanilor.

”Vă întreb ceva: la obiectivul Rapidului, pe care îl are acum, avem nevoie de Ben Arfa? Să te salveze de la retrogradare? Și de aici se poate vorbi. Știi ce mă face să râd? Am văzut un material în care se spunea că impresarul pleacă să stea de vorbă cu Ben Arfa. Mă gândeam: ăla n-are telefon, n-are fax? Ce-i, Bin Laden? Îl ținea într-o cușcă? Eu transferul la Sampdoria l-am făcut prin telefon. Nici nu a trebuit să mă duc acolo. Singurul lucru care m-a deranjat la impresară (n.r. – Liubliana Nedelcu) este că a vorbit înainte să se facă și a „incendiat” o grămadă de lume.

În primul rând, trebuie să te gândești ce motivație mai are el? Banii. Nu sunt cât trebuie. Își găsește mai mult în altă parte. Poate fi o motivație să joace aici un an, să prindă un alt contract. Nu cred că pentru el motivația este să vină la Rapid. Am avut experiența lui Edgar Alvarez (fost la Dinamo), care nu a fost la nivelul lui Hatem Ben Arfa. A jucat pe la Roma, dar care a venit în România pentru BOA și Bamboo”, a declarat Florin Manea, pentru ProSport.