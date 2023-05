Rapid îl vrea pe Grameni, dar Gică Popescu le dă peste nas giuleștenilor: ”Nu sunt de luat în seamă!”

Farul Constanţa a învins duminică seara pe FCSB cu 3-2, după un meci în care gazdele au revenit de la 0-2, şi echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioană a României. Cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, în timp ce FCSB, locul doi, are 46.

După această performanță, în presă au apărut informații că Rapid îl dorește pe Grameni. Gică Popescu a confirmat că oferta este oficială, dar a spus că nu este de luat în seamă.

”Sunt convins că vor fi mai multe discuţii cu Gică Hagi. Vor fi plecări, vor fi veniri. Avem un obiectiv pe care vrem să îl atingem. Vrem în cupele europene. Nici măcar noi nu credeam la începutul sezonului în titlu. În momentul în care am început să intrăm în ritm, am condus campionatul 33 de etape. Dorm să fim an de an în cupele europene. Vrem să avem noul stadion din Constanţa.

Avem cerinţe pentru jucătorii care au avut evoluţii foarte bune. Nu ne grăbim. Sunt convins că vor pleca unii, dar vor venii alţii să îi înlocuiască. Niciun jucător nu are contract semnat cu altă echipă. De la discuţii la concretizare este un drum foarte mare.

Avem o ofertă oficială de la Rapid, pentru Grameni, dar nu e de luat în seamă. Nu cred că jucătorii pe care îi avem noi acum pot fi cumpăraţi de echipele din Liga 1. Vindem scump. Nici FCSB nu poate”, a spus Gică Popescu, la Prima Sport.