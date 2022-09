Rapid vrea cu orice preț un jucător al celor de la FCU Craiova! Adrian Mititelu: „Vreau un milion de euro pe el!”

Rapid și FCU Craiova se ceartă, dar fac și afaceri. Giuleștenii au pus ochii pe unul dintre jucătorii oltenilor.

Mai exact, Adrian Mititelu a dezvăluit că Rapid i-a făcut o ofertă pentru Asamoah. Iată ce a spus patronul celor de la FCU Craiova.

„Ce e pentru domnul Şucu un milion!”

„Are o forţă financiară şi m-am bucurat că ajung asemenea de oameni în fotbal. Ei pot ridica fotbalul prin investiţii. Dacă Rapid e puternic şi valoarea echipei mele creşte.

Eu am făcut o glumă după ce-au făcut o ofertă sub nivelul mării pentru Asamoah. Eu vreau un milion de euro pe el, ei dădeau 350.000 plus Albu.

Nu-mi trebuie Albu chiar dacă-i jucător foarte bun. Ce e pentru domnul Şucu un milion când el câştigă o sută de mii de euro pe zi?”, a declarat Adrian Mititelu, conform gsp.ro.